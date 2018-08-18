RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4735473647374738>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:03

  Унуноктий написав:
  baraka написав:
  Унуноктий написав:Я давно говорит что несмотря на свою занудную противность Влад далеко не глупый. Мне кажется что у него есть талант которого нет у многих форумных аналитегов, он действительно видит тренды когда они только зарождаются, а не как все умный но потом)


хм, ну раз было дно, то должен быть рист.
а рист должен быть на чём-то, верно ?
что будет драйвером роста ? :)

посмотри на свой график... до карантина был рост, потом на фоне карантина всё остановилось.... образовался отложенный спрос


а, ну да, я ж забыл что ты в ОП работаешь
baraka
 
Повідомлень: 4669
З нами з: 09.10.12
Подякував: 674 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:19

  baraka написав:
  Унуноктий написав:
  baraka написав:
хм, ну раз было дно, то должен быть рист.
а рист должен быть на чём-то, верно ?
что будет драйвером роста ? :)

посмотри на свой график... до карантина был рост, потом на фоне карантина всё остановилось.... образовался отложенный спрос


а, ну да, я ж забыл что ты в ОП работаешь

я вот что то не пойму.... ты не веришь своему графику?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21281
З нами з: 20.04.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нужен рост курса доллара, это даст краткосрочный всплеск на первичке.
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21281
З нами з: 20.04.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 00:17

  fler написав:Я вибачаюся, але як можна порівняти сервіс у Франції та в Україні
Сен-Тропе і Коблеве, Ніцца та Одеса
Якби в Україні був такий сервіс як у Франції (в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.), хто б їхав/летів за кордон відпочивати?

Це дійсно так, і він це добре розуміє, але завдяки класової ненависті для нього немає різниці між людиною яка не законно збагатилася за рахунок держави, та підприємцем, який став заможнім не порушував закони та платив податки. Він їх однаково ненавидить та вважає, що вони винні, що він невдаха та лузер. Тому його писанина виглядає такою нелогічною та жалюгідною :D
reus
 
Повідомлень: 3709
З нами з: 21.03.12
Подякував: 308 раз.
Подякували: 1003 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 04:32

Опять пьяное ДТП.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/12/7259103/
Десять лет назад убил пьяным женщину, теперь семью.
Все хорошо прекрасная маркиза.

Пока не будет прекращена практика продажи прав и не будет введена система как в Германии, будем видеть подобные картины.

Знакомый студент купил права в Украине. В Германии уже пять раз пытался здать, все проваливал. Зато когда приезжает у Украину, катаеться от пуза.

Всех все устраивает. Страна катиться к самоуничтожению.

Польша как и в кризиз 2008 года показывает лучшие результаты в Европе. Еще пару миллионов украинцев выедет. Покупайте дальше нерухоме лайно у Кийови :mrgreen:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 920
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1325 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 06:42

по поводу только зарождающихся трендов, еще не видных аналитикам невооруженным глазом: -30% к осени 2021 от февраля 2020 по данным статистики Благовеста в среднем по Киеву
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3242
З нами з: 14.03.06
Подякував: 196 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 07:24

  reus написав:
  fler написав:Я вибачаюся, але як можна порівняти сервіс у Франції та в Україні
Сен-Тропе і Коблеве, Ніцца та Одеса
Якби в Україні був такий сервіс як у Франції (в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.), хто б їхав/летів за кордон відпочивати?

Це дійсно так, і він це добре розуміє, але завдяки класової ненависті для нього немає різниці між людиною яка не законно збагатилася за рахунок держави, та підприємцем, який став заможнім не порушував закони та платив податки. Він їх однаково ненавидить та вважає, що вони винні, що він невдаха та лузер. Тому його писанина виглядає такою нелогічною та жалюгідною :D

Реус, не тупіть.

Я не люблю укро-бидло-їліту в цілому.
Тому що ця "успішна" звіздота заробила гроші або на приватизації СРСРівських ресурсів, або на пилянні держбюджету, або ж на вирощуванні пшениці, копанні бурштину та інших "сучасних" технологіях.

Результати діяльності цієї бидлоти за 29 років - ми чітко спостерігаємо. Держава деградувала, втратила третину населення і дві третини індустрії.
Ще 5-7 років такого управління - і вона щезне з політичної карти світу.

До речі, я приймав участь в Майдаеі-2004. На Майдан-2013 я поклав хер, і правильно зробив.

Зараз я думаю лише про свій особистий пенсійний фонд, який не залежить від цієї держави.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21516
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 2209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 07:51

  Хомякоид написав:Польша как и в кризиз 2008 года показывает лучшие результаты в Европе. Еще пару миллионов украинцев выедет.

Скоро знову будемо співати пісню "У вагоні Директорія, а під вагоном територія")))
Всілякі реуси, Кучми, хмельницькі, кравчуки і зеленські скажуть:а ми тут ні при чому, ми багато і важко відпочивали в Ніццах і Куршавелях і весь час дбали про укро-державу(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21516
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 2209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 08:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Пока не будет прекращена практика продажи прав и не будет введена система как в Германии, будем видеть подобные картины.
причем тут продажа прав к вождению в состоянии опьянения?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4201
З нами з: 06.04.16
Подякував: 876 раз.
Подякували: 1195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 08:42

  Frant написав:Зараз я думаю лише про свій особистий пенсійний фонд, який не залежить від цієї держави.

Тутай методологічна помилка. Пенсійний фонд залежить від держави, в якій він знаходиться.

зі. Я коли натякав про перепакування вчора, мав на увазі Польшу.
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 13 лип, 2020 08:54, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 03.02.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4735473647374738>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1866, 1867, 1868
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18676 3071501
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лип, 2020 20:06
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198992
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14293
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (650)
13.07.2020 09:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.