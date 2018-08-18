Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Зараз я думаю лише про свій особистий пенсійний фонд, який не залежить від цієї держави.
Тутай методологічна помилка. Пенсійний фонд залежить від держави, в якій він знаходиться.
зі. Я коли натякав про перепакування вчора, мав на увазі Польшу.
пане Акурт, нерухомість не залежить, в якій державі вона знаходиться. Можете поїхати у Львів чи Чернівці і подивитись на житло, збудоване при Польщі чи Австро-Угорській імперії. В центрі - досить таки солідне житло, яке й зараз вірою і правдою служить власникам. Воно пережило вже дві держави, і скоро переживе третю.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 13 лип, 2020 09:10, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:В центрі - досить таки солідне житло, яке й зараз вірою і правдою служить власникам. Воно пережило вже дві держави, і скоро переживе третю.
Смешной пример. Около 100 лет назад владельцев этого солидного жилья в центре в лучшем случае пинками из него выгнали. В худшем расстреляли. Недвига в Донецке тоже недорого стоит и непонятно как оформлять.