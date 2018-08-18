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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4735473647374738

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 08:51

  Хомякоид написав:Опять пьяное ДТП.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/12/7259103/
Десять лет назад убил пьяным женщину, теперь семью.
Все хорошо прекрасная маркиза.

Пока не будет прекращена практика продажи прав и не будет введена система как в Германии, будем видеть подобные картины.

Знакомый студент купил права в Украине. В Германии уже пять раз пытался здать, все проваливал. Зато когда приезжает у Украину, катаеться от пуза.

Всех все устраивает. Страна катиться к самоуничтожению.

Польша как и в кризиз 2008 года показывает лучшие результаты в Европе. Еще пару миллионов украинцев выедет. Покупайте дальше нерухоме лайно у Кийови :mrgreen:

Но Чабаны устоят? Там же школу во дворе построили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 08:57

  airmax78 написав:Но Чабаны устоят? Там же школу во дворе построили.

Чабани - то місце сили! Воно полюбе вистоїть, і шторм і пряме попадання бомби.
А ось центр Києва, то 100% попадос :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:08

  change_pm написав:
  Frant написав:Зараз я думаю лише про свій особистий пенсійний фонд, який не залежить від цієї держави.

Тутай методологічна помилка. Пенсійний фонд залежить від держави, в якій він знаходиться.

зі. Я коли натякав про перепакування вчора, мав на увазі Польшу.

пане Акурт, нерухомість не залежить, в якій державі вона знаходиться.
Можете поїхати у Львів чи Чернівці і подивитись на житло, збудоване при Польщі чи Австро-Угорській імперії. В центрі - досить таки солідне житло, яке й зараз вірою і правдою служить власникам. :lol:
Воно пережило вже дві держави, і скоро переживе третю. :wink: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 13 лип, 2020 09:10, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:09

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Но Чабаны устоят? Там же школу во дворе построили.

Чабани - то місце сили! Воно полюбе вистоїть, і шторм і пряме попадання бомби.
А ось центр Києва, то 100% попадос :)

Я уже смирился. Сомику только не говорите.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:по поводу только зарождающихся трендов, еще не видных аналитикам невооруженным глазом: -30% к осени 2021 от февраля 2020 по данным статистики Благовеста в среднем по Киеву

В какой валюте?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:В центрі - досить таки солідне житло, яке й зараз вірою і правдою служить власникам.
Воно пережило вже дві держави, і скоро переживе третю.

Смешной пример. Около 100 лет назад владельцев этого солидного жилья в центре в лучшем случае пинками из него выгнали. В худшем расстреляли.
Недвига в Донецке тоже недорого стоит и непонятно как оформлять.
Vlad442
 
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  #<1 ... 4735473647374738
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