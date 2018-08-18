Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Зараз я думаю лише про свій особистий пенсійний фонд, який не залежить від цієї держави.
Тутай методологічна помилка. Пенсійний фонд залежить від держави, в якій він знаходиться.
зі. Я коли натякав про перепакування вчора, мав на увазі Польшу.
пане Акурт, нерухомість не залежить, в якій державі вона знаходиться. Можете поїхати у Львів чи Чернівці і подивитись на житло, збудоване при Польщі чи Австро-Угорській імперії. В центрі - досить таки солідне житло, яке й зараз вірою і правдою служить власникам. Воно пережило вже дві держави, і скоро переживе третю.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 13 лип, 2020 09:10, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:В центрі - досить таки солідне житло, яке й зараз вірою і правдою служить власникам. Воно пережило вже дві держави, і скоро переживе третю.
Смешной пример. Около 100 лет назад владельцев этого солидного жилья в центре в лучшем случае пинками из него выгнали. В худшем расстреляли. Недвига в Донецке тоже недорого стоит и непонятно как оформлять.
Frant написав:В центрі - досить таки солідне житло, яке й зараз вірою і правдою служить власникам. Воно пережило вже дві держави, і скоро переживе третю.
Смешной пример. Около 100 лет назад владельцев этого солидного жилья в центре в лучшем случае пинками из него выгнали. В худшем расстреляли. Недвига в Донецке тоже недорого стоит и непонятно как оформлять.
change_pm написав:Тутай методологічна помилка. Пенсійний фонд залежить від держави, в якій він знаходиться.
зі. Я коли натякав про перепакування вчора, мав на увазі Польшу.
В общем правильный подход. Нужна диверсификация. Это была одна из причин, почему я вложился в КРЖН. Недвижимость в другой стране это намного сложней. Я помню пример форумчанина, который не может даже поехать проверить свою недвигу в РП, не говоря уже про пересдать. Своевременность оплаты на совести арендаторов. Чтобы иметь недвигу за границей, нужно минимум иметь гражданство той страны, где недвига. Например американец, который решит купить квартиру в Киеве, когда будет ее продавать столкнется с тем, что налоги будут считать совсем по другой ставке, чем местным.
Frant написав:В центрі - досить таки солідне житло, яке й зараз вірою і правдою служить власникам. Воно пережило вже дві держави, і скоро переживе третю.
Смешной пример. Около 100 лет назад владельцев этого солидного жилья в центре в лучшем случае пинками из него выгнали. В худшем расстреляли. Недвига в Донецке тоже недорого стоит и непонятно как оформлять.
Влад, а що концепція помінялася?
Какая концепция? Что недвижимость это один из самых надежных из инструментов? Нет. Вспомните, что случилось с какими-нибудь керенками или советскими рублями. Сколько советская власть золота экспроприировала и за валютные операции посадила. В то же время домик в каком-нибудь живописном селе под Тернополем все еще стоит и живут в нем внуки прежних владельцев.
Vlad442 написав:Какая концепция? Что недвижимость это один из самых надежных из инструментов? Нет. Вспомните, что случилось с какими-нибудь керенками или советскими рублями. Сколько советская власть золота экспроприировала и за валютные операции посадила. В то же время домик в каком-нибудь живописном селе под Тернополем все еще стоит и живут в нем внуки прежних владельцев.
Онукє советав, які попередніх власників у Сибір відправили???
зі. Рєбяти, візьміть якийсь нормальний підручник по історії і подивіться, що тутай було з 16 по 53 роки 20 сторіччя. ЙО!
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 13 лип, 2020 09:56, всього редагувалось 1 раз.