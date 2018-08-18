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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 473747384739474047414742>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  change_pm написав:Тутай методологічна помилка. Пенсійний фонд залежить від держави, в якій він знаходиться.

зі. Я коли натякав про перепакування вчора, мав на увазі Польшу.

В общем правильный подход. Нужна диверсификация. Это была одна из причин, почему я вложился в КРЖН.
Недвижимость в другой стране это намного сложней. Я помню пример форумчанина, который не может даже поехать проверить свою недвигу в РП, не говоря уже про пересдать. Своевременность оплаты на совести арендаторов.
Чтобы иметь недвигу за границей, нужно минимум иметь гражданство той страны, где недвига. Например американец, который решит купить квартиру в Киеве, когда будет ее продавать столкнется с тем, что налоги будут считать совсем по другой ставке, чем местным.
У товарища дом в Хорватии, содержание+налоги в год 8000 евро. Что бы отбить сдает 200€ сутки до 9 человек. Мне кажется цена не конкурентная.

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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:05

  change_pm написав:Тутай методологічна помилка. Пенсійний фонд залежить від держави, в якій він знаходиться.

зі. Я коли натякав про перепакування вчора, мав на увазі Польшу.

  Vlad442 написав:В общем правильный подход. Нужна диверсификация. Это была одна из причин, почему я вложился в КРЖН.
Імхо, Ви все-рівно вся яйця поклали в одну корзину!
  Vlad442 написав:Недвижимость в другой стране это намного сложней. Я помню пример форумчанина, который не может даже поехать проверить свою недвигу в РП, не говоря уже про пересдать. Своевременность оплаты на совести арендаторов.
Так Польща ніколи не була особливо приваблива з точки зору наявності там управляючих компаній. Я порівнював ЮК і РП на своїй гілці, але це все в минулому. Майбутнє не зрозуміле.
  Vlad442 написав:Чтобы иметь недвигу за границей, нужно минимум иметь гражданство той страны, где недвига.
Не обов"язково, імхо. Але звичайно це ваша точка зору, і ви слідуєте їй.
  Vlad442 написав:Например американец, который решит купить квартиру в Киеве, когда будет ее продавать столкнется с тем, что налоги будут считать совсем по другой ставке, чем местным.
Імхо, американець, який в лоб купляє тут нерухомість, мінімум по місцевим понятіям - лох! Зазвичай, американці, купляючи в Києві нерухомість, коренями звідси і імхо ще мають укр.паспорт, так що не все так погано :)
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:16

  Vlad442 написав:
  Frant написав:В центрі - досить таки солідне житло, яке й зараз вірою і правдою служить власникам.
Воно пережило вже дві держави, і скоро переживе третю.

Смешной пример. Около 100 лет назад владельцев этого солидного жилья в центре в лучшем случае пинками из него выгнали. В худшем расстреляли.
Недвига в Донецке тоже недорого стоит и непонятно как оформлять.


  Vlad442 написав:Что недвижимость это один из самых надежных из инструментов? Нет.
Вспомните, что случилось с какими-нибудь керенками или советскими рублями. Сколько советская власть золота экспроприировала и за валютные операции посадила.


Влад442, як істинний ріелтор і представник дрібної укро-їліти - страждає комплексом Данінга-Крюгера. Він навіть не пам,ятає, що він написав 20 хв назад)))
То нерухомість - це погано, тому що її власників радянська влада вигнала, то нерухомість - це надійний інструмент збережень.
Влад442, ви з Реусом проконсультуйтесь - потім скажете свою оптимізовану точку зору. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 13 лип, 2020 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:нерухомість не залежить, в якій державі вона знаходиться.
Можете поїхати у Львів чи Чернівці і подивитись на житло, збудоване при Польщі чи Австро-Угорській імперії. В центрі - досить таки солідне житло, яке й зараз вірою і правдою служить власникам.
Воно пережило вже дві держави, і скоро переживе третю.

Спитайте у власників нерухомості Донецька яку орендну плату вони отримують. Якщо ви будете ненавидіти державу Україна, та підприємців, то ви закінчите своє життя десь на смітнику.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:20

  change_pm написав:
Зазвичай, американці, купляючи в Києві нерухомість, коренями звідси і імхо ще мають укр.паспорт, так що не все так погано :)


нет
правда, иногда у них бывают украинские жены - но это если они покупают для жизни
обычно предпочитают снимать
а вот если инвестируют для бизнеса , то происхождение не имеет значения - например крупный частный инвестор, долго и нудно пытавшийся нагнуть буд девелопмент на скидку при покупке целого дома под аренду в ФК2 (безрезультатно) был американцем турецкого происхождения, а мой арендатор-американец пару лет назад купил 4к в кловском 7 - но у него жена-украинка и двое детей
также сейчас на этом рынке очень активизировались китайцы и разного рода арабы - от турецких секс-туристов до ливийских и сирийских беженцев
а вообще в ваших рассуждениях слишком много субъективизма и притянутых за уши выводов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:24

  reus написав:
  Frant написав:нерухомість не залежить, в якій державі вона знаходиться.
Можете поїхати у Львів чи Чернівці і подивитись на житло, збудоване при Польщі чи Австро-Угорській імперії. В центрі - досить таки солідне житло, яке й зараз вірою і правдою служить власникам.
Воно пережило вже дві держави, і скоро переживе третю.

Спитайте у власників нерухомості Донецька яку орендну плату вони отримують. Якщо ви будете ненавидіти державу Україна, та підприємців, то ви закінчите своє життя десь на смітнику.


Реус, ще раз пишу Вам: не тупіть!
Ваші 5 років хождіння повз СільгоспАкадемії - чітко простежуються. :mrgreen:
Я абсолютно індиферентний до цієї держави. Я її підтримував до 2004. Зараз я готовий до будь яких варіантів.

На жаль, я не вірю в її "світле майбутнє". СРСРівські ресурси вже закінчуються, населення масово емігрує, деіндустріалізація продовжується. За 29 років втрачено 9% території разом з населенням. Втрачено 2/3 індустріального потенціалу і 1/3 населення.

Це вирок, Реус. :mrgreen:
Проте методи управління державою, зокрема - колосальна корупція, неуки на найвищих посадах, непотизм - все це продовжується.
Я маю вельми якісну освіту фундаментального характеру і не вірю, що подібні держави здатні існувати довгий час. :mrgreen:

Якщо ви вірите - то вже ваша особиста релігія. :mrgreen:
  reus написав:Спитайте у власників нерухомості Донецька яку орендну плату вони отримують

Не виключено, що й ми, орендовласники через 5-7 років матиме такий само прибуток з своїх орендних квартир. Укро-бидло-їліта (всілякі клоуни, весільні фотографи, корабельні сосни-повії) активно працює в цьому напрямку. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 13 лип, 2020 10:32, всього редагувалось 6 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:24

  change_pm написав:
  Vlad442 написав:Какая концепция? Что недвижимость это один из самых надежных из инструментов? Нет.
Вспомните, что случилось с какими-нибудь керенками или советскими рублями. Сколько советская власть золота экспроприировала и за валютные операции посадила. В то же время домик в каком-нибудь живописном селе под Тернополем все еще стоит и живут в нем внуки прежних владельцев.

Онукє советав, які попередніх власників у Сибір відправили??? :evil:

зі. Рєбяти, візьміть якийсь нормальний підручник по історії і подивіться, що тутай було з 16 по 53 роки 20 сторіччя. ЙО!

З хатами не думаю що так (переважна більшість побудована "при клятому совку"), а от з "кавалірками" і не тільки в умовному центрі Львова/Чернівців/Києва - запросто.

Але що цікаво, на Галіції ходять байки про те "як було при Австрії", це на кшталт, як в совкодрочерів "яку державу просра", чи ватанів "от при ВФЯ"

Моя думка, що горизонт планування під нерухоість, це 5-7 років, якщо відчуваєш, що за цей час хоть не втратиш, то вперед.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 13 лип, 2020 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:29

Реус, напишіть нам основні досягнення цієї держави за 29 років.
По пунктам. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:31

  Frant написав:
  Vlad442 написав:
  Frant написав:В центрі - досить таки солідне житло, яке й зараз вірою і правдою служить власникам.
Воно пережило вже дві держави, і скоро переживе третю.

Смешной пример. Около 100 лет назад владельцев этого солидного жилья в центре в лучшем случае пинками из него выгнали. В худшем расстреляли.
Недвига в Донецке тоже недорого стоит и непонятно как оформлять.


  Vlad442 написав:Что недвижимость это один из самых надежных из инструментов? Нет.
Вспомните, что случилось с какими-нибудь керенками или советскими рублями. Сколько советская власть золота экспроприировала и за валютные операции посадила.


Влад442, як істинний ріелтор і представник дрібної укро-їліти - страждає комплексом Данінга-Крюгера. Він навіть не пам,ятає, що він написав 20 хв назад)))
То нерухомість - це погано, тому що її власників радянська влада вигнала, то нерухомість - це надійний інструмент збережень.
Влад442, ви з Реусом проконсультуйтесь - потім скажете свою оптимізовану точку зору. :mrgreen:

Просто посмеялся с вас, что вы из всех вариантов недвижимости выбрали именно ту, собственники которой гарантированно пострадали в 17-ом.

Надежность не бывает сама по себе. Это инструмент сравнения. Надежней чем что? Чем керенки/рубли/доллары? Да. Надежней, чем золото? Не знаю. Сложный вопрос, требующий анализа. Для меня достаточно, что золото не приносит операционную прибыль.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:31

  Frant написав:Реус, напишіть нам основні досягнення цієї держави за 29 років.
По пунктам. :mrgreen:

я на одній із тем задавав питання порохоботам,
то потерли, але все ж перепост зберігся із "безвіз"
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