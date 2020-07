Додано: Пон 13 лип, 2020 10:20

change_pm написав:

Зазвичай, американці, купляючи в Києві нерухомість, коренями звідси і імхо ще мають укр.паспорт, так що не все так погано Зазвичай, американці, купляючи в Києві нерухомість, коренями звідси і імхо ще мають укр.паспорт, так що не все так погано



нет

правда, иногда у них бывают украинские жены - но это если они покупают для жизни

обычно предпочитают снимать

а вот если инвестируют для бизнеса , то происхождение не имеет значения - например крупный частный инвестор, долго и нудно пытавшийся нагнуть буд девелопмент на скидку при покупке целого дома под аренду в ФК2 (безрезультатно) был американцем турецкого происхождения, а мой арендатор-американец пару лет назад купил 4к в кловском 7 - но у него жена-украинка и двое детей

также сейчас на этом рынке очень активизировались китайцы и разного рода арабы - от турецких секс-туристов до ливийских и сирийских беженцев

