|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:56
Vlad442 написав: change_pm написав:
Тутай методологічна помилка. Пенсійний фонд залежить від держави, в якій він знаходиться.
зі. Я коли натякав про перепакування вчора, мав на увазі Польшу.
В общем правильный подход. Нужна диверсификация. Это была одна из причин, почему я вложился в КРЖН.
Недвижимость в другой стране это намного сложней. Я помню пример форумчанина, который не может даже поехать проверить свою недвигу в РП, не говоря уже про пересдать. Своевременность оплаты на совести арендаторов.
Чтобы иметь недвигу за границей, нужно минимум иметь гражданство той страны, где недвига. Например американец, который решит купить квартиру в Киеве, когда будет ее продавать столкнется с тем, что налоги будут считать совсем по другой ставке, чем местным.
У товарища дом в Хорватии, содержание+налоги в год 8000 евро. Что бы отбить сдает 200€ сутки до 9 человек. Мне кажется цена не конкурентная.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21284
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:05
change_pm написав:
Тутай методологічна помилка. Пенсійний фонд залежить від держави, в якій він знаходиться.
зі. Я коли натякав про перепакування вчора, мав на увазі Польшу.
Vlad442 написав:
В общем правильный подход. Нужна диверсификация. Это была одна из причин, почему я вложился в КРЖН.
Імхо, Ви все-рівно вся яйця поклали в одну корзину!
Vlad442 написав:
Недвижимость в другой стране это намного сложней. Я помню пример форумчанина, который не может даже поехать проверить свою недвигу в РП, не говоря уже про пересдать. Своевременность оплаты на совести арендаторов.
Так Польща ніколи не була особливо приваблива з точки зору наявності там управляючих компаній. Я порівнював ЮК і РП на своїй гілці, але це все в минулому. Майбутнє не зрозуміле.
Vlad442 написав:
Чтобы иметь недвигу за границей, нужно минимум иметь гражданство той страны, где недвига.
Не обов"язково, імхо. Але звичайно це ваша точка зору, і ви слідуєте їй.
Vlad442 написав:
Например американец, который решит купить квартиру в Киеве, когда будет ее продавать столкнется с тем, что налоги будут считать совсем по другой ставке, чем местным.
Імхо, американець, який в лоб купляє тут нерухомість, мінімум по місцевим понятіям - лох! Зазвичай, американці, купляючи в Києві нерухомість, коренями звідси і імхо ще мають укр.паспорт, так що не все так погано
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1586
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:16
Vlad442 написав: Frant написав:
В центрі - досить таки солідне житло, яке й зараз вірою і правдою служить власникам.
Воно пережило вже дві держави, і скоро переживе третю.
Смешной пример. Около 100 лет назад владельцев этого солидного жилья в центре в лучшем случае пинками из него выгнали. В худшем расстреляли.
Недвига в Донецке тоже недорого стоит и непонятно как оформлять.
Vlad442 написав:
Что недвижимость это один из самых надежных из инструментов? Нет.
Вспомните, что случилось с какими-нибудь керенками или советскими рублями. Сколько советская власть золота экспроприировала и за валютные операции посадила.
Влад442, як істинний ріелтор і представник дрібної укро-їліти - страждає комплексом Данінга-Крюгера. Він навіть не пам,ятає, що він написав 20 хв назад)))
То нерухомість - це погано, тому що її власників радянська влада вигнала, то нерухомість - це надійний інструмент збережень.
Влад442, ви з Реусом проконсультуйтесь - потім скажете свою оптимізовану точку зору.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 13 лип, 2020 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21523
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1216 раз.
- Подякували: 2209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:17
Frant написав:
нерухомість не залежить, в якій державі вона знаходиться.
Можете поїхати у Львів чи Чернівці і подивитись на житло, збудоване при Польщі чи Австро-Угорській імперії. В центрі - досить таки солідне житло, яке й зараз вірою і правдою служить власникам.
Воно пережило вже дві держави, і скоро переживе третю.
Спитайте у власників нерухомості Донецька яку орендну плату вони отримують. Якщо ви будете ненавидіти державу Україна, та підприємців, то ви закінчите своє життя десь на смітнику.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3712
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 310 раз.
- Подякували: 1004 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:20
change_pm написав:
Зазвичай, американці, купляючи в Києві нерухомість, коренями звідси і імхо ще мають укр.паспорт, так що не все так погано
нет
правда, иногда у них бывают украинские жены - но это если они покупают для жизни
обычно предпочитают снимать
а вот если инвестируют для бизнеса , то происхождение не имеет значения - например крупный частный инвестор, долго и нудно пытавшийся нагнуть буд девелопмент на скидку при покупке целого дома под аренду в ФК2 (безрезультатно) был американцем турецкого происхождения, а мой арендатор-американец пару лет назад купил 4к в кловском 7 - но у него жена-украинка и двое детей
также сейчас на этом рынке очень активизировались китайцы и разного рода арабы - от турецких секс-туристов до ливийских и сирийских беженцев
а вообще в ваших рассуждениях слишком много субъективизма и притянутых за уши выводов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7798
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 834 раз.
- Подякували: 1303 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:24
reus написав: Frant написав:
нерухомість не залежить, в якій державі вона знаходиться.
Можете поїхати у Львів чи Чернівці і подивитись на житло, збудоване при Польщі чи Австро-Угорській імперії. В центрі - досить таки солідне житло, яке й зараз вірою і правдою служить власникам.
Воно пережило вже дві держави, і скоро переживе третю.
Спитайте у власників нерухомості Донецька яку орендну плату вони отримують. Якщо ви будете ненавидіти державу Україна, та підприємців, то ви закінчите своє життя десь на смітнику.
Реус, ще раз пишу Вам: не тупіть!
Ваші 5 років хождіння повз СільгоспАкадемії - чітко простежуються.
Я абсолютно індиферентний до цієї держави. Я її підтримував до 2004. Зараз я готовий до будь яких варіантів.На жаль, я не вірю в її "світле майбутнє". СРСРівські ресурси вже закінчуються, населення масово емігрує, деіндустріалізація продовжується. За 29 років втрачено 9% території разом з населенням.
Втрачено 2/3 індустріального потенціалу і 1/3 населення.
Це вирок, Реус. Проте методи управління державою, зокрема - колосальна корупція, неуки на найвищих посадах, непотизм - все це продовжується.
Я маю вельми якісну освіту фундаментального характеру і не вірю, що подібні держави здатні існувати довгий час.
Якщо ви вірите - то вже ваша особиста релігія.
reus написав:
Спитайте у власників нерухомості Донецька яку орендну плату вони отримують
Не виключено, що й ми, орендовласники через 5-7 років матиме такий само прибуток з своїх орендних квартир. Укро-бидло-їліта (всілякі клоуни, весільні фотографи, корабельні сосни-повії) активно працює в цьому напрямку.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 13 лип, 2020 10:32, всього редагувалось 6 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21523
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1216 раз.
- Подякували: 2209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:24
change_pm написав: Vlad442 написав:
Какая концепция? Что недвижимость это один из самых надежных из инструментов? Нет.
Вспомните, что случилось с какими-нибудь керенками или советскими рублями. Сколько советская власть золота экспроприировала и за валютные операции посадила. В то же время домик в каком-нибудь живописном селе под Тернополем
все еще стоит и живут в нем внуки прежних владельцев.
Онукє советав, які попередніх власників у Сибір відправили???
зі. Рєбяти, візьміть якийсь нормальний підручник по історії і подивіться, що тутай було з 16 по 53 роки 20 сторіччя. ЙО!
З хатами не думаю що так (переважна більшість побудована "при клятому совку"), а от з "кавалірками" і не тільки в умовному центрі Львова/Чернівців/Києва - запросто.
Але що цікаво, на Галіції ходять байки про те "як було при Австрії", це на кшталт, як в совкодрочерів "яку державу просра", чи ватанів "от при ВФЯ"
Моя думка, що горизонт планування під нерухоість, це 5-7 років, якщо відчуваєш, що за цей час хоть не втратиш, то вперед.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 13 лип, 2020 10:30, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20390
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1129 раз.
- Подякували: 1434 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:29
Реус, напишіть нам основні досягнення цієї держави за 29 років.
По пунктам.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21523
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1216 раз.
- Подякували: 2209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:31
Frant написав: Vlad442 написав: Frant написав:
В центрі - досить таки солідне житло, яке й зараз вірою і правдою служить власникам.
Воно пережило вже дві держави, і скоро переживе третю.
Смешной пример. Около 100 лет назад владельцев этого солидного жилья в центре в лучшем случае пинками из него выгнали. В худшем расстреляли.
Недвига в Донецке тоже недорого стоит и непонятно как оформлять.
Vlad442 написав:
Что недвижимость это один из самых надежных из инструментов? Нет.
Вспомните, что случилось с какими-нибудь керенками или советскими рублями. Сколько советская власть золота экспроприировала и за валютные операции посадила.
Влад442, як істинний ріелтор і представник дрібної укро-їліти - страждає комплексом Данінга-Крюгера. Він навіть не пам,ятає, що він написав 20 хв назад)))
То нерухомість - це погано, тому що її власників радянська влада вигнала, то нерухомість - це надійний інструмент збережень.
Влад442, ви з Реусом проконсультуйтесь - потім скажете свою оптимізовану точку зору.
Просто посмеялся с вас, что вы из всех вариантов недвижимости выбрали именно ту, собственники которой гарантированно пострадали в 17-ом.
Надежность не бывает сама по себе. Это инструмент сравнения. Надежней чем что? Чем керенки/рубли/доллары? Да. Надежней, чем золото? Не знаю. Сложный вопрос, требующий анализа. Для меня достаточно, что золото не приносит операционную прибыль.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6974
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:31
Frant написав:
Реус, напишіть нам основні досягнення цієї держави за 29 років.
По пунктам.
я на одній із тем задавав питання порохоботам,
то потерли, але все ж перепост зберігся із "безвіз"
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20390
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1129 раз.
- Подякували: 1434 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4
, reus
, Вкладчик1234
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18676
|3071581
|
|
|466
|198995
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14295
|
|