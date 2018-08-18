Додано: Пон 13 лип, 2020 10:34

kingkongovets написав: change_pm написав:

Зазвичай, американці, купляючи в Києві нерухомість, коренями звідси і імхо ще мають укр.паспорт, так що не все так погано Зазвичай, американці, купляючи в Києві нерухомість, коренями звідси іще мають укр.паспорт, так що не все так погано



нет

правда, иногда у них бывают украинские жены - но это если они покупают для жизни

обычно предпочитают снимать

а вот если инвестируют для бизнеса , то происхождение не имеет значения - например крупный частный инвестор, долго и нудно пытавшийся нагнуть буд девелопмент на скидку при покупке целого дома под аренду в ФК2 (безрезультатно) был американцем турецкого происхождения, а мой арендатор-американец пару лет назад купил 4к в кловском 7 - но у него жена-украинка и двое детей

также сейчас на этом рынке очень активизировались китайцы и разного рода арабы - от турецких секс-туристов до ливийских и сирийских беженцев

а вообще в ваших рассуждениях слишком много субъективизма и притянутых за уши выводов нет- но это если они покупают для жизниа вот если инвестируют для бизнеса , то происхождение не имеет значения - напримера мой арендатор-американец пару лет назад купил 4к в кловском 7 - но у него жена-украинка и двое детейтакже сейчас на этом рынке очень активизировались китайцы и разного рода арабы - от турецких секс-туристов до ливийских и сирийских беженцева вообще в ваших рассуждениях слишком много субъективизма и притянутых за уши выводов

Так цей же чейндж пієм, постійно, де треба і не треба вставляєдля передачі свого суб"єктивізма і висновківПо-перше,, і ніяких інших іностр не згадував, я не такий тупий, як Ви думаєтеПо-друге, всі інші американці, які купили собі мають укр.жінок - згідно з вашого допису. А ті американці, хто не має, арендують.По-третє, цілий будинок від оренду. Імхо, чувак навряд би купляв його, як фізічна особа? Чи не так? Тобто однозначно була б перестраховка, щоб не попасти на податки.Моє імхо таке, що більшість американців, купляючи київську нерухомість, не роблять це в лоб, а роблять це розумно - щоб не попасти на податки і захистити свою власність від проізвола.Якщо хтось робить, як я писав "в лоб", той лох.зі. А взагалі мені глубоко пофіг, навіщо і як купляють американці на КРЖН. Я розмовляв з Владом.