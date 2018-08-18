|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:32
reus написав: Frant написав:
нерухомість не залежить, в якій державі вона знаходиться.
Можете поїхати у Львів чи Чернівці і подивитись на житло, збудоване при Польщі чи Австро-Угорській імперії. В центрі - досить таки солідне житло, яке й зараз вірою і правдою служить власникам.
Воно пережило вже дві держави, і скоро переживе третю.
Спитайте у власників нерухомості Донецька яку орендну плату вони отримують. Якщо ви будете ненавидіти державу Україна, та підприємців, то ви закінчите своє життя десь на смітнику.
Чому зразу Донецьк, а не Севастополь?
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20390
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1129 раз.
- Подякували: 1434 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:34
Vlad442 написав:
Просто посмеялся с вас, что вы из всех вариантов недвижимости выбрали именно ту, собственники которой гарантированно пострадали в 17-ом.
Надежность не бывает сама по себе. Это инструмент сравнения. Надежней чем что? Чем керенки/рубли/доллары? Да. Надежней, чем золото? Не знаю
Словесний понос від харьковського ріелтора, який закінчився словами "я не знаю".
О, злив зарахований!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21523
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1216 раз.
- Подякували: 2209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:34
Frant написав:
Реус, напишіть нам основні досягнення цієї держави за 29 років.
По пунктам.
То, что ты можешь ругать власть на форумах не опасаясь что за тобой придут. Что ты можешь ездить по всему миру для отдыха и для работы.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6974
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:34
kingkongovets написав: change_pm написав:
Зазвичай, американці, купляючи в Києві нерухомість, коренями звідси і імхо
ще мають укр.паспорт, так що не все так погано
нетправда, иногда у них бывают украинские жены
- но это если они покупают для жизниобычно предпочитают снимать
а вот если инвестируют для бизнеса , то происхождение не имеет значения - например крупный частный инвестор, долго и нудно пытавшийся нагнуть буд девелопмент на скидку при покупке целого дома под аренду в ФК2 (безрезультатно) был американцем турецкого происхождения,
а мой арендатор-американец пару лет назад купил 4к в кловском 7 - но у него жена-украинка и двое детей
также сейчас на этом рынке очень активизировались китайцы и разного рода арабы - от турецких секс-туристов до ливийских и сирийских беженцев
а вообще в ваших рассуждениях слишком много субъективизма и притянутых за уши выводов
Так цей же чейндж пієм, постійно, де треба і не треба вставляє ІМХО
для передачі свого суб"єктивізма і висновків Тутай є пара моментів в Вашому дописі.
По-перше, я навмисно написав американці
, і ніяких інших іностр не згадував, я не такий тупий, як Ви думаєте
По-друге, всі інші американці, які купили собі мають укр.жінок - згідно з вашого допису. А ті американці, хто не має, арендують. Цікаве питання, на кого оформлена нерухомість, куплена вашими американцями? Не на жінок випадково?
По-третє, цілий будинок від оренду. Імхо, чувак навряд би купляв його, як фізічна особа? Чи не так? Тобто однозначно була б перестраховка, щоб не попасти на податки.
Моє імхо таке, що більшість американців, купляючи київську нерухомість, не роблять це в лоб, а роблять це розумно - щоб не попасти на податки і захистити свою власність від проізвола.
Якщо хтось робить, як я писав "в лоб", той лох.
зі. А взагалі мені глубоко пофіг, навіщо і як купляють американці на КРЖН. Я розмовляв з Владом.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1586
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:35
Frant написав: Vlad442 написав:
Просто посмеялся с вас, что вы из всех вариантов недвижимости выбрали именно ту, собственники которой гарантированно пострадали в 17-ом.
Надежность не бывает сама по себе. Это инструмент сравнения. Надежней чем что? Чем керенки/рубли/доллары? Да. Надежней, чем золото? Не знаю
Словесний понос від харьковського ріелтора, який закінчився словами "я не знаю".
О, злив зарахований!
Франт, вы пытаетесь троллить, или действительно тупой?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6974
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:35
Vlad442 написав: Frant написав:
Реус, напишіть нам основні досягнення цієї держави за 29 років.
По пунктам.
То, что ты можешь ругать власть на форумах не опасаясь что за тобой придут. Что ты можешь ездить по всему миру для отдыха и для работы.
Акуєнне "досягнення".
Яке не намажеш на хліб і не покладеш в банк.
Який же ти убогий, наш перелицьований Ікарус)))
Чекаємо відповіді Реуса.
Vlad442 написав:
Франт, вы пытаетесь троллить
Троллити тупих ріелторів - марна справа. Хіба що заради сміху)))
P.S. Мены подобається спілкуватись з розумними людьми.
Навіть є розумні ріелтори - той же п.Акурт.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 13 лип, 2020 10:38, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21523
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1216 раз.
- Подякували: 2209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:37
Унуноктий написав:У товарища дом в Хорватии
, содержание+налоги в год 8000 евро. Что бы отбить сдает 200€ сутки до 9 человек. Мне кажется цена не конкурентная.
Можна подивитись на мою думку з такого приводу viewtopic.php?f=27&t=221862&p=5012581#p5012581
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1586
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:37
change_pm написав:
Імхо, Ви все-рівно вся яйця поклали в одну корзину!
Ни один инструмент в стране не может по надежности превосходить по надежности страну. Даже золото, закопанное в Макеевке, это не то, что золото, закопанное под Манчестером.
Выходить за пределы страны - нет у меня столько денег, времени и желания, чтобы сделать это правильно и сколь-нибудь прибыльно. Буду продолжать верить в светлое будущее Украины.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6974
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:41
Vlad442 написав:Ни один инструмент в стране не может по надежности превосходить по надежности страну
Ну тупий, геть тупий!Влад, поїдь в Львів, Київ, Чернівці - власними очима побачиш нерухомість початку ХХ століття, яка донині служить своїм господарям.Можливо, навіть в Харькові дещо є.
Де ті країни, в яких вона будувалась - ти в курсі?
Влад, який ВУЗ ти закінчував? Теж заочно СільгоспАкадемію?
Хто ти за фахом? Фахівець з філології чи пошиття жіночих чобіт?
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 13 лип, 2020 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21523
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1216 раз.
- Подякували: 2209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:43
flyman написав: reus написав: Frant написав:
нерухомість не залежить, в якій державі вона знаходиться.
Можете поїхати у Львів чи Чернівці і подивитись на житло, збудоване при Польщі чи Австро-Угорській імперії. В центрі - досить таки солідне житло, яке й зараз вірою і правдою служить власникам.
Воно пережило вже дві держави, і скоро переживе третю.
Спитайте у власників нерухомості Донецька яку орендну плату вони отримують. Якщо ви будете ненавидіти державу Україна, та підприємців, то ви закінчите своє життя десь на смітнику.
Чому зразу Донецьк, а не Севастополь?
Тому що Реус, які вся укро-їліта - дещо бачить, а на дещо - заплющкє очі. Ну, зовсім заплющує))) Зокрема, на свою катастрофічну нездатність створювати і організовувати щось сучасне.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21523
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1216 раз.
- Подякували: 2209 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, ramzes4
, Вкладчик1234
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18676
|3071582
|
|
|466
|198995
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14295
|
|