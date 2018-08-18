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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 13 лип, 2020 10:44
kingkongovets написав: change_pm написав:
Зазвичай, американці, купляючи в Києві нерухомість, коренями звідси і імхо ще мають укр.паспорт, так що не все так погано
нет
правда, иногда у них бывают украинские жены - но это если они покупают для жизни
обычно предпочитают снимать
а вот если инвестируют для бизнеса , то происхождение не имеет значения - например крупный частный инвестор, долго и нудно пытавшийся нагнуть буд девелопмент на скидку при покупке целого дома под аренду в ФК2 (безрезультатно) был американцем турецкого происхождения, а мой арендатор-американец пару лет назад купил 4к в кловском 7 - но у него жена-украинка и двое детей
также сейчас на этом рынке очень активизировались китайцы и разного рода арабы - от турецких секс-туристов до ливийских и сирийских беженцев
а вообще в ваших рассуждениях слишком много субъективизма и притянутых за уши выводов
Каждый пропускает все сквозь призму своей текущей позиции. Чейндж решил, что если он ушел в Манчестерскую (или какую там) недвигу - то это и есть единственно правильный путь. Кто сидит в польской недвиге - понятное дело топит за Великую Польшу - оплот Европы. Кто сидит в киевской недвиге - думает по-другому.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 10:46
Vlad442 написав: Frant написав:
Реус, напишіть нам основні досягнення цієї держави за 29 років.
По пунктам.
То, что ты можешь ругать власть на форумах не опасаясь что за тобой придут. Что ты можешь ездить по всему миру для отдыха и для работы.
Вчора на валютній гілці обговорювали цю тему. Все потерли і радіо заблокований.
Довги руки рижого штопаного монополізатора України прослідковуються і на цьому форумі
І хоча двоє рижих працювали і працюють в одному напрямку:
побудувати мономольну капіталістичну систему, як в Півд.Кореї, але я тут не бачу нічого, що можна порівняти з Самсунгом чи Хюндаєм.
Держава починається з мови, культури і ідеології. А якщо ідеолгія все розпилити і купити собі маєток в Англії чи Франції, то там де таке починається, держава і закінчується.
Так що двоє рижих із ларця вбивці неньки. Нехай народ знає своїх хероїв!
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Додано: Пон 13 лип, 2020 10:47
Frant написав:
Я маю вельми якісну освіту фундаментального характеру і не вірю, що подібні держави здатні існувати довгий час
Якщо людина отримала освіту, то це не значить, що вона покращила свій інтелект. Вона, просто більше знає, чим людина , без освіти, але вона не здатна аналізувати та робити правильні висновки. Ви не розумієте головного, коли людина бідкається, що всі і все на в коло погане, і сама нічого для покращення не робить, то вона завжди буде лузером, терпілою, невдахою.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 10:47
flyman написав: reus написав: Frant написав:
нерухомість не залежить, в якій державі вона знаходиться.
Можете поїхати у Львів чи Чернівці і подивитись на житло, збудоване при Польщі чи Австро-Угорській імперії. В центрі - досить таки солідне житло, яке й зараз вірою і правдою служить власникам.
Воно пережило вже дві держави, і скоро переживе третю.
Спитайте у власників нерухомості Донецька яку орендну плату вони отримують. Якщо ви будете ненавидіти державу Україна, та підприємців, то ви закінчите своє життя десь на смітнику.
Чому зразу Донецьк, а не Севастополь?
Севастополю я бы не завидовал. У русских есть традиция каждые 80-90 лет его сдавать, предварительно угробив в городе большую часть населения. До следующей героической обороны, вполне возможно, остались считанные годы.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 10:54
airmax78 написав: flyman написав: reus написав:
Спитайте у власників нерухомості Донецька яку орендну плату вони отримують. Якщо ви будете ненавидіти державу Україна, та підприємців, то ви закінчите своє життя десь на смітнику.
Чому зразу Донецьк, а не Севастополь?
Севастополю я бы не завидовал. У русских есть традиция каждые 80-90 лет его сдавать, предварительно угробив в городе большую часть населения. До следующей героической обороны, вполне возможно, остались считанные годы.
З Одесою більше повезло? В ПСВ, ДСВ?
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Додано: Пон 13 лип, 2020 10:56
change_pm написав:Тутай є пара моментів в Вашому дописі.
По-перше, я навмисно написав американці
, і ніяких інших іностр не згадував, я не такий тупий, як Ви думаєте
По-друге, всі інші американці, які купили собі мають укр.жінок - згідно з вашого допису. А ті американці, хто не має, арендують. Цікаве питання, на кого оформлена нерухомість, куплена вашими американцями? Не на жінок випадково?
По-третє, цілий будинок від оренду. Імхо, чувак навряд би купляв його, як фізічна особа? Чи не так? Тобто однозначно була б перестраховка, щоб не попасти на податки.
Моє імхо таке, що більшість американців, купляючи київську нерухомість, не роблять це в лоб, а роблять це розумно - щоб не попасти на податки і захистити свою власність від проізвола.
Якщо хтось робить, як я писав "в лоб", той лох.
зі. А взагалі мені глубоко пофіг, навіщо і як купляють американці на КРЖН. Я розмовляв з Владом.
1) я нигде еще
не писал шо вы тупой
2) я специально написал иногда
, когда писал про жен и привел конкретный известный мне пример
3) американцы - да и большинство иностранцев - при покупке недвижимости гораздо сильнее беспокоятся о законности сделки, чем о манцах с налогами - это излюбленный прикол как раз выходцев из постсовка, когда недвига поначалу оформляется на родню, а потом начинаются холивары после смертей и разводов
4) чувак, желавший купить дом в фк2 был, как я и говорил, крупным частным инвестором, покупателем должна была выступать его офшорная фирма - знаю подробности, так как сделку вела моя знакомая-риэлтор и я даже кое в чем ей помогал по старой дружбе, хотя в итоге так и не срослось
5) если вы говорили с владом в общем фрейме, то нет повода упрекать меня в том, шо я влез в ваш разговор
зы: я поделился личными знаниями и наблюдениями по поводу активности иностранцев на кржн и мне глубоко пох как к этому относитесь вы, я указал лишь на субьективность и некий примитивизм ваших выводов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 10:57
flyman написав:
Чому зразу Донецьк, а не Севастополь?
Севастополь, юридично це територія держави Україна. Тому всі відчуження нерухомості за період окупації не мають законної сили. Не важливо за яку ціну була "придбана" нерухомість, коли Крим буде знову контролюватися Україною, "власники" можуть сходити у туалет зі своїми папірцями "правом на власність" Там немає ринку зовсім, тому ціна не має значення.
Востаннє редагувалось reus
в Пон 13 лип, 2020 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 10:58
Ройтерс оцінив падіння ВВП у 2му кварталі в 10%, а плюс падінняв 1му...
Цікаво, до мінус 15% за рік буде, чи трішки менше?
п.с.
КРЖН вистоїть, ні копійки назад, за нами Дніпро.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 10:58
Vlad442 написав:
Франт, вы пытаетесь троллить, или действительно тупой?
а вы щас троллите, или на полном серьезе интересуетесь?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 11:00
reus написав: flyman написав:
Чому зразу Донецьк, а не Севастополь?
Севастополь, юридично це територія держави Україна. Тому всі відчуження нерухомості за період окупації не мають законної сили. Не важливо за яку ціну була "придбана" нерухомість, коли Крим буде знову контролюватися Україною, "власники" можуть сходити у туалет зі своїми папірцями "правом на власність" Там немає ринку зовсім, тому ціна не має значення.
Нема відповіді, чому береться Донецьк а не Севастополь, коли тре показати "ужос-ужос"
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