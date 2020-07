Додано: Пон 13 лип, 2020 10:56

change_pm написав: Тутай є пара моментів в Вашому дописі.

По-перше, я навмисно написав американці, і ніяких інших іностр не згадував, я не такий тупий, як Ви думаєте

По-друге, всі інші американці, які купили собі мають укр.жінок - згідно з вашого допису. А ті американці, хто не має, арендують. Цікаве питання, на кого оформлена нерухомість, куплена вашими американцями? Не на жінок випадково?

По-третє, цілий будинок від оренду. Імхо, чувак навряд би купляв його, як фізічна особа? Чи не так? Тобто однозначно була б перестраховка, щоб не попасти на податки.



Моє імхо таке, що більшість американців, купляючи київську нерухомість, не роблять це в лоб, а роблять це розумно - щоб не попасти на податки і захистити свою власність від проізвола.

Якщо хтось робить, як я писав "в лоб", той лох.



1) я нигде еще не писал шо вы тупой

2) я специально написал иногда, когда писал про жен и привел конкретный известный мне пример

3) американцы - да и большинство иностранцев - при покупке недвижимости гораздо сильнее беспокоятся о законности сделки, чем о манцах с налогами - это излюбленный прикол как раз выходцев из постсовка, когда недвига поначалу оформляется на родню, а потом начинаются холивары после смертей и разводов

4) чувак, желавший купить дом в фк2 был, как я и говорил, крупным частным инвестором, покупателем должна была выступать его офшорная фирма - знаю подробности, так как сделку вела моя знакомая-риэлтор и я даже кое в чем ей помогал по старой дружбе, хотя в итоге так и не срослось

5) если вы говорили с владом в общем фрейме, то нет повода упрекать меня в том, шо я влез в ваш разговор



Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.