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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:58
Vlad442 написав:
Франт, вы пытаетесь троллить, или действительно тупой?
а вы щас троллите, или на полном серьезе интересуетесь?
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Додано: Пон 13 лип, 2020 11:00
reus написав: flyman написав:
Чому зразу Донецьк, а не Севастополь?
Севастополь, юридично це територія держави Україна. Тому всі відчуження нерухомості за період окупації не мають законної сили. Не важливо за яку ціну була "придбана" нерухомість, коли Крим буде знову контролюватися Україною, "власники" можуть сходити у туалет зі своїми папірцями "правом на власність" Там немає ринку зовсім, тому ціна не має значення.
Нема відповіді, чому береться Донецьк а не Севастополь, коли тре показати "ужос-ужос"
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Додано: Пон 13 лип, 2020 11:02
airmax78 написав:
.. До следующей героической обороны, вполне возможно, остались считанные годы.
от кого будут защищаться, да и кому нужен тот Севастополь нонче? А недвига там значительно подорожала - факт, и это явно не предел. Когда доведут до ума аэропорт Бельбек (где-то 2021) и выгонят оттуда вояк, доступность города возрастет, ну и цены туда же
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Додано: Пон 13 лип, 2020 11:08
flyman написав:
Нема відповіді, чому береться Донецьк а не Севастополь, коли тре показати "ужос-ужос"
Якщо немає законного, легального ринку, то немає різниці яка "ціна"
Про які ціни Севастополя ми можемо говорити, якщо це незаконно?
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Додано: Пон 13 лип, 2020 11:08
flyman написав: airmax78 написав: flyman написав:
Чому зразу Донецьк, а не Севастополь?
Севастополю я бы не завидовал. У русских есть традиция каждые 80-90 лет его сдавать, предварительно угробив в городе большую часть населения. До следующей героической обороны, вполне возможно, остались считанные годы.
З Одесою більше повезло? В ПСВ, ДСВ?
Одесса то тут при чем? Даже при наличии кацапского консульства, которое в Одессе, едва ли не крупнее, чем посольство в Киеве, и очень мощного православно-ФСБшного лобби в городской власти - ничего не вышло с ОНР. Правда операция Клоун - прошла блестяще. Но это так почти по всей Украине.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 11:11
sequence написав: airmax78 написав:
.. До следующей героической обороны, вполне возможно, остались считанные годы.
от кого будут защищаться, да и кому нужен тот Севастополь нонче? А недвига там значительно подорожала - факт, и это явно не предел. Когда доведут до ума аэропорт Бельбек (где-то 2021) и выгонят оттуда вояк
, доступность города возрастет, ну и цены туда же
А зачем им эропорт? Туда же никто летать не будет кроме "Победы". Ну и "выгонят оттуда вояк" с военной базы (а Крым - это прежде всего военная база и потом все остальное) - это довольно забавно читать.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 11:22
airmax78 написав:
Каждый пропускает все сквозь призму своей текущей позиции. Чейндж решил, что если он ушел в Манчестерскую (или какую там) недвигу - то это и есть единственно правильный путь. Кто сидит в польской недвиге - понятное дело топит за Великую Польшу - оплот Европы. Кто сидит в киевской недвиге - думает по-другому.
каждый занимается тем, шо у него больше всего получается и менее всего напрягает - ну, в теории хотя бы
но тут же "финансовый форум" и мы прежде всего говорим про деньги
и в этом контексте мне очень интересно, насколько прибыльнее английская, или польская недвига по сравнению с киевской
которая тоже имеет массу сегментов и для успешной работы в каждом из них тоже необходима определенная квалификация
зы: по-моему рассказывал о друге, который еще в 2010м уехал в эквадор и занимается недвигой там - он ее строит и сдает, говорит шо полный мармелад, с киевом не сравнить
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Додано: Пон 13 лип, 2020 11:23
Frant написав: reus написав: flyman написав:
Нема відповіді, чому береться Донецьк а не Севастополь, коли тре показати "ужос-ужос"
Якщо немає законного, легального ринку, то немає різниці яка "ціна"
Про які ціни Севастополя ми можемо говорити, якщо це незаконно?
Серйозно?
Для бізнесмєна Реуса гроші вже стали пахнути?
Донбас сам по собі ще з 80х років СРСР був депресивним регіоном.
З нього спочатку совок, а потім регіонали висмоктали все що змогли і кинули.
Який зміст його брати для порівняння?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 13 лип, 2020 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 11:25
airmax78 написав:
..
А зачем им эропорт? Туда же никто летать не будет кроме "Победы". Ну и "выгонят оттуда вояк" с военной базы (а Крым - это прежде всего военная база и потом все остальное) - это довольно забавно читать.
Авиасообщение крыма с материком довольно мощное и в сезон траффик превышает, скажем, жуляны. Но до севастополя добраться еще надо, не всем подходит. Аэропорт Бельбек суть всего лишь один из имеющихся аэропортов совместного базирования с вояками. Вояк двинут куда-то на Новофедоровку и всех делофф. Для военной авиации облететь весь крым вопрос примерно получаса на форсаже
Русские тупые и не догадываются, что Крым-то, по международному праву украинский. И скупают там все, что плохо лежит. Теща там квартиру в 2007 покупала, нынче она подорожала в два раза, ее жаба давит продавать исключительно потому, что она нерезидент (паспорт не брала) и с нее полагается калым в 30%
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Додано: Пон 13 лип, 2020 11:28
sequence написав: airmax78 написав:
..
А зачем им эропорт? Туда же никто летать не будет кроме "Победы". Ну и "выгонят оттуда вояк" с военной базы (а Крым - это прежде всего военная база и потом все остальное) - это довольно забавно читать.
Авиасообщение крыма с материком довольно мощное и в сезон траффик превышает, скажем, жуляны. Но до севастополя добраться еще надо, не всем подходит. Аэропорт Бельбек суть всего лишь один из имеющихся аэропортов совместного базирования с вояками. Вояк двинут куда-то на Новофедоровку и всех делофф. Для военной авиации облететь весь крым вопрос примерно получаса на форсаже
Русские тупые и не догадываются, что Крым-то, по международному праву украинский. И скупают там все, что плохо лежит. Теща там квартиру в 2007 покупала, нынче она подорожала в два раза, ее жаба давит продавать исключительно потому, что она нерезидент (паспорт не брала) и с нее полагается калым в 30%
Рано чи пізно буде закон про реституцію...Не при Пу та Зе ...
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