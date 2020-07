Додано: Пон 13 лип, 2020 10:58

Vlad442 написав: Франт, вы пытаетесь троллить, или действительно тупой? Франт, вы пытаетесь троллить, или действительно тупой?



а вы щас троллите, или на полном серьезе интересуетесь? а вы щас троллите, или на полном серьезе интересуетесь?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.