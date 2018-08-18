Додано: Пон 13 лип, 2020 11:22

airmax78 написав: Каждый пропускает все сквозь призму своей текущей позиции. Чейндж решил, что если он ушел в Манчестерскую (или какую там) недвигу - то это и есть единственно правильный путь. Кто сидит в польской недвиге - понятное дело топит за Великую Польшу - оплот Европы. Кто сидит в киевской недвиге - думает по-другому. Каждый пропускает все сквозь призму своей текущей позиции. Чейндж решил, что если он ушел в Манчестерскую (или какую там) недвигу - то это и есть единственно правильный путь. Кто сидит в польской недвиге - понятное дело топит за Великую Польшу - оплот Европы. Кто сидит в киевской недвиге - думает по-другому.

каждый занимается тем, шо у него больше всего получается и менее всего напрягает - ну, в теории хотя быно тут же "финансовый форум" и мы прежде всего говорим про деньгии в этом контексте мне очень интересно, насколько прибыльнее английская, или польская недвига по сравнению с киевскойкоторая тоже имеет массу сегментов и для успешной работы в каждом из них тоже необходима определенная квалификациязы: по-моему рассказывал о друге, который еще в 2010м уехал в эквадор и занимается недвигой там - он ее строит и сдает, говорит шо полный мармелад, с киевом не сравнить