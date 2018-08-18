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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 лип, 2020 11:28
Frant написав:
Напишіть, будь ласка, досягнення цієї
держави за останні 29 років.
Можу написати, що я зробив для цієї держави.
Коли замість цієї, будуть писати моєї, та коли у нас народ буде щось корисне робити для держави, а не вимагати, то досягнення країни ми всі побачимо.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 11:32
reus написав: Frant написав:
Напишіть, будь ласка, досягнення цієї
держави за останні 29 років.
Можу написати, що я зробив для цієї держави.
Коли замість цієї, будуть писати моєї, та коли у нас народ буде щось корисне робити для держави, а не вимагати, то досягнення країни ми всі побачимо.
на этом стоит поставить точку и прекратить общаться с данным персонажем
все шо он может сказать он сказал уже 100500 раз - в принципе каждый его пост об одном и том же
хватит кормить тролля
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 13 лип, 2020 11:38
Frant написав:
Реус поїдьте на ту територію і проведіть угоду по українським законам.
Потім нам розкажете, що з того вийшло.
Ще раз, для тугодумів, там немає легального ринку. Крім москалів, які незаконно анексували Крим, ніхто інвестувати не буде. Навіть притомні москалі не будуть там нічого "купувати", бо розуміють, що це незаконно, та рано, чи пізно втратять нерухомість.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 11:54
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Каждый пропускает все сквозь призму своей текущей позиции. Чейндж решил, что если он ушел в Манчестерскую (или какую там) недвигу - то это и есть единственно правильный путь. Кто сидит в польской недвиге - понятное дело топит за Великую Польшу - оплот Европы. Кто сидит в киевской недвиге - думает по-другому.
каждый занимается тем, шо у него больше всего получается и менее всего напрягает - ну, в теории хотя бы
но тут же "финансовый форум" и мы прежде всего говорим про деньгии в этом контексте мне очень интересно, насколько прибыльнее английская, или польская недвига по сравнению с киевской
которая тоже имеет массу сегментов и для успешной работы в каждом из них тоже необходима определенная квалификация
зы: по-моему рассказывал о друге, который еще в 2010м уехал в эквадор и занимается недвигой там - он ее строит и сдает, говорит шо полный мармелад, с киевом не сравнить
В середньому десь 6-8% по житловій і 10% по нежитловій (хостпіталіті), я наводив приклади у себе в гілці + постійний ріст нерухомості з 2011 року.
Але це вже дєла давно забутих днів. Що буде далі, імхо, не зовсім зрозуміло!
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Додано: Пон 13 лип, 2020 11:57
change_pm написав:
В середньому десь 6-8% по житловій і 10% по нежитловій (хостпіталіті), я наводив приклади у себе в гілці + постіний ріст нерухомості з 2011 року.
6-8% это сгенерированный ею кеш за год, за все время? до налогов/чистыми?
или подразумевающаяся маржа после продажи? опять же до, или после налогов?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:05
kingkongovets написав: change_pm написав:
В середньому десь 6-8% по житловій і 10% по нежитловій (хостпіталіті), я наводив приклади у себе в гілці + постіний ріст нерухомості з 2011 року.
6-8% это сгенерированный ею кеш за год, за все время? до налогов/чистыми?
или подразумевающаяся маржа после продажи? опять же до, или после налогов?
Середньорічний чистий дохід від 6 до 10% (сгенерированный ею кеш за год).
Податки залежать від суми доходу.
До 13 000 фунтів в рік = 0%, різниця від 13 000 до 36 000 (здається 36 000) - 20%.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:10
change_pm написав: kingkongovets написав: change_pm написав:
В середньому десь 6-8% по житловій і 10% по нежитловій (хостпіталіті), я наводив приклади у себе в гілці + постіний ріст нерухомості з 2011 року.
6-8% это сгенерированный ею кеш за год, за все время? до налогов/чистыми?
или подразумевающаяся маржа после продажи? опять же до, или после налогов?
Середньорічний чистий дохід від 6 до 10% (сгенерированный ею кеш за год).
Податки залежать від суми доходу.
До 13 000 фунтів в рік = 0%, різниця від 13 000 до 36 000 (здається 36 000) - 20%.
о друге, который еще в 2010м уехал в эквадор и занимается недвигой
https://fi202x.blogspot.com/
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