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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4739474047414742

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:56

  Damien написав:Имеет ли это значение если ты продавец или севастопольский лендлорд? Просто получил в 2 раза больше чем раньше. Независимо от развития дальнейших событий и степени законности.

Для продавца, согласен, а вот покупатель в даже в среднесрочной перспективе может лишится недвижимости, которую, как он думает купил.
Яркий пример, прибалтийские страны. Кто "купил" или оккупанты отжали недвижимость, у которой был реальный законный собственник до 1940 года, тот в любой момент может лишится этой собственности, если найдется владелец или законный наследник.
Крым ждет то же самое.
Украина признает лишь два документа, выданных, на оккупированных территориях, это свидетельство о рождении и смерти и все, все остальное никчемная бумажка.
reus
 
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  #<1 ... 4739474047414742
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