Для продавца, согласен, а вот покупатель в даже в среднесрочной перспективе может лишится недвижимости, которую, как он думает купил.
Яркий пример, прибалтийские страны. Кто "купил" или оккупанты отжали недвижимость, у которой был реальный законный собственник до 1940 года, тот в любой момент может лишится этой собственности, если найдется владелец или законный наследник.
Крым ждет то же самое.
Украина признает лишь два документа, выданных, на оккупированных территориях, это свидетельство о рождении и смерти и все, все остальное никчемная бумажка.