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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 13 лип, 2020 13:56
Damien написав:
Имеет ли это значение если ты продавец или севастопольский лендлорд? Просто получил в 2 раза больше чем раньше. Независимо от развития дальнейших событий и степени законности.
Для продавца, согласен, а вот покупатель в даже в среднесрочной перспективе может лишится недвижимости, которую, как он думает купил.
Яркий пример, прибалтийские страны. Кто "купил" или оккупанты отжали недвижимость, у которой был реальный законный собственник до 1940 года, тот в любой момент может лишится этой собственности, если найдется владелец или законный наследник.
Крым ждет то же самое.
Украина признает лишь два документа, выданных, на оккупированных территориях, это свидетельство о рождении и смерти и все, все остальное никчемная бумажка.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:45
reus написав: Damien написав:
Имеет ли это значение если ты продавец или севастопольский лендлорд? Просто получил в 2 раза больше чем раньше. Независимо от развития дальнейших событий и степени законности.
Для продавца, согласен, а вот покупатель в даже в среднесрочной перспективе может лишится недвижимости, которую, как он думает купил.
Яркий пример, прибалтийские страны. Кто "купил" или оккупанты отжали недвижимость, у которой был реальный законный собственник до 1940 года, тот в любой момент может лишится этой собственности, если найдется владелец или законный наследник.
Крым ждет то же самое.
Украина признает лишь два документа, выданных, на оккупированных территориях, это свидетельство о рождении и смерти и все, все остальное никчемная бумажка.
Даже покупатель может себя обезопасить, оформив сделку в двух местах - по месту нахождения объекта и в подконтрольной Украине части. Это хлопотно, но возможно. А продавцу вообще все равно, он ничем не рискует
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Додано: Пон 13 лип, 2020 15:35
Damien написав:
Даже покупатель может себя обезопасить, оформив сделку в двух местах - по месту нахождения объекта и в подконтрольной Украине части. Это хлопотно, но возможно. А продавцу вообще все равно, он ничем не рискует
Не вся недвижимость Крыма внесена в украинский реестр. Недвижимость, которую не внесли в реестр, будет нереально оформить согласно украинского законодательства, даже на подконтрольной территории.
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