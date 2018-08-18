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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 13 лип, 2020 13:56
Damien написав:
Имеет ли это значение если ты продавец или севастопольский лендлорд? Просто получил в 2 раза больше чем раньше. Независимо от развития дальнейших событий и степени законности.
Для продавца, согласен, а вот покупатель в даже в среднесрочной перспективе может лишится недвижимости, которую, как он думает купил.
Яркий пример, прибалтийские страны. Кто "купил" или оккупанты отжали недвижимость, у которой был реальный законный собственник до 1940 года, тот в любой момент может лишится этой собственности, если найдется владелец или законный наследник.
Крым ждет то же самое.
Украина признает лишь два документа, выданных, на оккупированных территориях, это свидетельство о рождении и смерти и все, все остальное никчемная бумажка.
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reus
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:45
reus написав: Damien написав:
Имеет ли это значение если ты продавец или севастопольский лендлорд? Просто получил в 2 раза больше чем раньше. Независимо от развития дальнейших событий и степени законности.
Для продавца, согласен, а вот покупатель в даже в среднесрочной перспективе может лишится недвижимости, которую, как он думает купил.
Яркий пример, прибалтийские страны. Кто "купил" или оккупанты отжали недвижимость, у которой был реальный законный собственник до 1940 года, тот в любой момент может лишится этой собственности, если найдется владелец или законный наследник.
Крым ждет то же самое.
Украина признает лишь два документа, выданных, на оккупированных территориях, это свидетельство о рождении и смерти и все, все остальное никчемная бумажка.
Даже покупатель может себя обезопасить, оформив сделку в двух местах - по месту нахождения объекта и в подконтрольной Украине части. Это хлопотно, но возможно. А продавцу вообще все равно, он ничем не рискует
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Damien
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Додано: Пон 13 лип, 2020 15:35
Damien написав:
Даже покупатель может себя обезопасить, оформив сделку в двух местах - по месту нахождения объекта и в подконтрольной Украине части. Это хлопотно, но возможно. А продавцу вообще все равно, он ничем не рискует
Не вся недвижимость Крыма внесена в украинский реестр. Недвижимость, которую не внесли в реестр, будет нереально оформить согласно украинского законодательства, даже на подконтрольной территории.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 15:53
Що у Вас по гривневих цінах на КРЖН після послаблення карантину?
А то у місті Лева луплять цінник і не червоніють!
Ви ж всі читаєте і бачите, що у світі робиться?
Скільки компаній і фірм позакривались/збанкротували/поскорочувались/позвужувались/зменшились... і це ще НЕ КІНЕЦЬ!!!
То що з цінами на УКРАЇНСЬКИЙ бетон???
В нього що золото підмішують?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Пон 13 лип, 2020 15:55
Долярчик написав:
Що у Вас по гривневих цінах на КРЖН після послаблення карантину?
А то у місті Лева луплять цінник і не червоніють!
Ви ж всі читаєте і бачите, що у світі робиться?
Скільки компаній і фірм позакривались/збанкротували/поскорочувались/позвужувались/зменшились... і це ще НЕ КІНЕЦЬ!!!
То що з цінами на УКРАЇНСЬКИЙ бетон???
В нього що золото підмішують?
Нема падения,задаток на нычке уже.Бетон 60-х годов,без урана))
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Пон 13 лип, 2020 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 13 лип, 2020 15:59
Долярчик написав:
Що у Вас по гривневих цінах на КРЖН після послаблення карантину?
А то у місті Лева луплять цінник і не червоніють!
Ви ж всі читаєте і бачите, що у світі робиться?
Скільки компаній і фірм позакривались/збанкротували/поскорочувались/позвужувались/зменшились... і це ще НЕ КІНЕЦЬ!!!
То що з цінами на УКРАЇНСЬКИЙ бетон???
В нього що золото підмішують?
Так замало варіантів . Валюта і бетон . Золота фізичного не купите так просто , акції і так далі - теж дуже не просто ...
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:04
Долярчик написав:
Що у Вас по гривневих цінах на КРЖН після послаблення карантину?
А то у місті Лева луплять цінник і не червоніють!
Ви ж всі читаєте і бачите, що у світі робиться?
Скільки компаній і фірм позакривались/збанкротували/поскорочувались/позвужувались/зменшились... і це ще НЕ КІНЕЦЬ!!!
То що з цінами на УКРАЇНСЬКИЙ бетон???
В нього що золото підмішують?
Нормальна поведінка.
Подивись як біткойн пампали перед крешом.
ВВП впав в 2му кварталі на 10%, але то таке, може необдефолтимся.
https://fi202x.blogspot.com/
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2
Додано: Пон 13 лип, 2020 16:07
Долярчик написав:
Що у Вас по гривневих цінах на КРЖН після послаблення карантину?
А то у місті Лева луплять цінник і не червоніють!
Ви ж всі читаєте і бачите, що у світі робиться?
Скільки компаній і фірм позакривались/збанкротували/поскорочувались/позвужувались/зменшились... і це ще НЕ КІНЕЦЬ!!!
То що з цінами на УКРАЇНСЬКИЙ бетон???
В нього що золото підмішують?
Продавай і до тещі на млинці. Через рік купиш дві, а на здачу абонемент в спортзал, щоб зігнати передозування тещиними млинцями
Всім процвітання!
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:10
обнаружил интересную темку.
на плане двух-ярусной квартиры на каждом этаже есть выход из квартиры. Это так положено по нормам (возможно какая-то противопожарная безопасность) ?
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:33
baraka
это из двух однокомнатных сделали двухъярусную трехкомнатную.
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