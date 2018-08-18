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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4740474147424743

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:33

Бомммммм https://news.finance.ua/ua/news/-/47444 ... sk-ipoteky
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:36

  airmax78 написав:Бомммммм https://news.finance.ua/ua/news/-/47444 ... sk-ipoteky

Я вже прогріваю рОкету (не путати з кочаном)
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У меня хотят одно из двух машиномест купить. Докризисная цена +5к сверху. Продавать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:55

  airmax78 написав:У меня хотят одно из двух машиномест купить. Докризисная цена +5к сверху. Продавать?

макс, ти шо, рОкета на старті, а ти збираєшся "золоту акцію" скидати як останній баласт
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:59

наступил понедельник и новая сага. чтобы не скучали. максимка что-то продаёт и не может сам решить.
создаётся впечатление, что люди с МБА теряют способность мыслить.
им обязательно нужно у кого-то спрашивать.
то покупать или нет биток по 9, то продавать или нет машиноместо...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:09

  Yuri_T написав:наступил понедельник и новая сага. чтобы не скучали. максимка что-то продаёт и не может сам решить.
создаётся впечатление, что люди с МБА теряют способность мыслить.
им обязательно нужно у кого-то спрашивать.
то покупать или нет биток по 9, то продавать или нет машиноместо...

на ремонт не вистачає
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:11

  Yuri_T написав:наступил понедельник и новая сага. чтобы не скучали. максимка что-то продаёт и не может сам решить.
создаётся впечатление, что люди с МБА теряют способность мыслить.
им обязательно нужно у кого-то спрашивать.
то покупать или нет биток по 9, то продавать или нет машиноместо...


мне кажется что он на коксе или на конопляшке :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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