Додано: Пон 13 лип, 2020 16:59

наступил понедельник и новая сага. чтобы не скучали. максимка что-то продаёт и не может сам решить.

создаётся впечатление, что люди с МБА теряют способность мыслить.

им обязательно нужно у кого-то спрашивать.

то покупать или нет биток по 9, то продавать или нет машиноместо...

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