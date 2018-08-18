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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 лип, 2020 16:33
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airmax78
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:36
Я вже прогріваю рОкету (не путати з кочаном)
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flyman
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:51
У меня хотят одно из двух машиномест купить. Докризисная цена +5к сверху. Продавать?
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airmax78
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:55
airmax78 написав:
У меня хотят одно из двух машиномест купить. Докризисная цена +5к сверху. Продавать?
макс, ти шо, рОкета на старті, а ти збираєшся "золоту акцію" скидати як останній баласт
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flyman
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:59
наступил понедельник и новая сага. чтобы не скучали. максимка что-то продаёт и не может сам решить.
создаётся впечатление, что люди с МБА теряют способность мыслить.
им обязательно нужно у кого-то спрашивать.
то покупать или нет биток по 9, то продавать или нет машиноместо...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 13 лип, 2020 17:09
Yuri_T написав:
наступил понедельник и новая сага. чтобы не скучали. максимка что-то продаёт и не может сам решить.
создаётся впечатление, что люди с МБА теряют способность мыслить.
им обязательно нужно у кого-то спрашивать.
то покупать или нет биток по 9, то продавать или нет машиноместо...
на ремонт не вистачає
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Додано: Пон 13 лип, 2020 17:11
Yuri_T написав:
наступил понедельник и новая сага. чтобы не скучали. максимка что-то продаёт и не может сам решить.
создаётся впечатление, что люди с МБА теряют способность мыслить.
им обязательно нужно у кого-то спрашивать.
то покупать или нет биток по 9, то продавать или нет машиноместо...
мне кажется что он на коксе или на конопляшке
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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proftpd66
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