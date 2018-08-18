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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 лип, 2020 16:33
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airmax78
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:36
Я вже прогріваю рОкету (не путати з кочаном)
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:51
У меня хотят одно из двух машиномест купить. Докризисная цена +5к сверху. Продавать?
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airmax78
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:55
airmax78 написав:
У меня хотят одно из двух машиномест купить. Докризисная цена +5к сверху. Продавать?
макс, ти шо, рОкета на старті, а ти збираєшся "золоту акцію" скидати як останній баласт
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:59
наступил понедельник и новая сага. чтобы не скучали. максимка что-то продаёт и не может сам решить.
создаётся впечатление, что люди с МБА теряют способность мыслить.
им обязательно нужно у кого-то спрашивать.
то покупать или нет биток по 9, то продавать или нет машиноместо...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 13 лип, 2020 17:09
Yuri_T написав:
наступил понедельник и новая сага. чтобы не скучали. максимка что-то продаёт и не может сам решить.
создаётся впечатление, что люди с МБА теряют способность мыслить.
им обязательно нужно у кого-то спрашивать.
то покупать или нет биток по 9, то продавать или нет машиноместо...
на ремонт не вистачає
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Додано: Пон 13 лип, 2020 17:11
Yuri_T написав:
наступил понедельник и новая сага. чтобы не скучали. максимка что-то продаёт и не может сам решить.
создаётся впечатление, что люди с МБА теряют способность мыслить.
им обязательно нужно у кого-то спрашивать.
то покупать или нет биток по 9, то продавать или нет машиноместо...
мне кажется что он на коксе или на конопляшке
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 17:30
Puente написав:
Так замало варіантів . Валюта і бетон . Золота фізичного не купите так просто , акції і так далі - теж дуже не просто ...
почему золото так просто не купишь?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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vitaliian
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Додано: Пон 13 лип, 2020 17:40
vitaliian написав: Puente написав:
Так замало варіантів . Валюта і бетон . Золота фізичного не купите так просто , акції і так далі - теж дуже не просто ...
почему золото так просто не купишь?
А там багато нюансів - починаючи з фінмоніторингу і закінчуючи просто відсутністю дуже багато де - де раніше було ... Є ціла гілка тут ...
Ви ж не про ювелірне питаєте ?
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Puente
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Додано: Пон 13 лип, 2020 17:41
airmax78 написав:
У меня хотят одно из двух машиномест купить. Докризисная цена +5к сверху. Продавать?
Зависит от того нужно ли оно тебе для личного пользования.
Если нужно - то зачем продавать? 5 килобаксов не компенсируют неудобства парковаться на улице. Но если у вас в семье только 1 человек водит, то тогда можно и продать.
ПС:Из этих +5 сверху еще налоги видимо придется заплатить.
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foxluck
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