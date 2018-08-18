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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4742474347444745>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 135
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:54

  foxluck написав:..Но если у вас в семье только 1 человек водит, то тогда можно и продать.

тут еще такая печалька, что само по себе паркоместо генерирует "отрицательный кешфлоу", в виде ежемесячной коммуналки не менее 35 долларов.
так что "5К сверху", могут в моменте оказаться "5К снизу", если паркинг не сдается в аренду, а простаивает.
впрочем, Макс может сам расписать бизнес-модель. Помню что-то про "электро"
кто-то писал, что паркоместо суть самая выгодная инвестиция, но я знаю минимум два ЖК, где паркоместа продать не могут почти 10 лет, притом там они стоят "всего" от 200 тыс грн
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:59

  airmax78 написав:У меня хотят одно из двух машиномест купить. Докризисная цена +5к сверху. Продавать?


Хотят купить в виртуальном жк несуществующее машиноместо? БизГнес па адесски.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут, конечно, такие вбросы не проходят. Сразу выводят на чистую воду.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:18

  airmax78 написав:Тут, конечно, такие вбросы не проходят. Сразу выводят на чистую воду.

Ви б історії більш достовірні вигадували і що більше подобаються форумчанам під пивко.
Щось на кшалт купив паркомісце за 60куе на позичений у швидко гроші під 180 % річних кредит. Жона вигнала, а теща припинила фінансування. 500 грн від здачі паркомісця не покривають комунальні в 35 дол на місяць. Вирішив продати. Дають 10 куе, але їх не вистачає погасити відсотки, не те що тіло кредиту. Але нічого, Ви з оптимізмом дивитеся в майбутнє, адже фіксанули збиткове паркомісце і залишився лише борг за паркомісце 60 куе під 180% її збитків від оренди НЕ МАЄ!
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:22

  sequence написав:
  foxluck написав:..Но если у вас в семье только 1 человек водит, то тогда можно и продать.

тут еще такая печалька, что само по себе паркоместо генерирует "отрицательный кешфлоу", в виде ежемесячной коммуналки не менее 35 долларов.
так что "5К сверху", могут в моменте оказаться "5К снизу", если паркинг не сдается в аренду, а простаивает.
впрочем, Макс может сам расписать бизнес-модель. Помню что-то про "электро"
кто-то писал, что паркоместо суть самая выгодная инвестиция, но я знаю минимум два ЖК, где паркоместа продать не могут почти 10 лет, притом там они стоят "всего" от 200 тыс грн

Как неоднократно уже перетирали: тут очень тонкий баланс. У меня в доме соотношение 1.2 м/м на 1 квартиру. У некоторых по 2-3 машиноместа. У некоторых ни одного. Сейчас все м/м раскуплены. Тем не менее сдать в аренду второе м/м у меня не получается. Но это больше как иллюстрация была к теме ветки: что цены стремительным домкратом вниз. "-30% к осени 2021" (помнится я 1500 за метр НЛ тоже на осень планировал).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:23

  Первый написав:
  airmax78 написав:Тут, конечно, такие вбросы не проходят. Сразу выводят на чистую воду.

Ви б історії більш достовірні вигадували і що більше подобаються форумчанам під пивко.
Щось на кшалт купив паркомісце за 60куе на позичений у швидко гроші під 180 % річних кредит. Жона вигнала, а теща припинила фінансування. 500 грн від здачі паркомісця не покривають комунальні в 35 дол на місяць. Вирішив продати. Дають 10 куе, але їх не вистачає погасити відсотки, не те що тіло кредиту. Але нічого, Ви з оптимізмом дивитеся в майбутнє, адже фіксанули збиткове паркомісце і залишився лише борг за паркомісце 60 куе під 180% її збитків від оренди НЕ МАЄ!

закушуй
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:26

  Первый написав:
  airmax78 написав:Тут, конечно, такие вбросы не проходят. Сразу выводят на чистую воду.

Ви б історії більш достовірні вигадували і що більше подобаються форумчанам під пивко.
Щось на кшалт купив паркомісце за 60куе на позичений у швидко гроші під 180 % річних кредит. Жона вигнала, а теща припинила фінансування. 500 грн від здачі паркомісця не покривають комунальні в 35 дол на місяць. Вирішив продати. Дають 10 куе, але їх не вистачає погасити відсотки, не те що тіло кредиту. Але нічого, Ви з оптимізмом дивитеся в майбутнє, адже фіксанули збиткове паркомісце і залишився лише борг за паркомісце 60 куе під 180% її збитків від оренди НЕ МАЄ!

Это называется финансовая эвтаназия. Типа того куда нас МВФ с НБУ загоняют. Но все будет хорошо - правильного человека поставят у станка и экономика полетит.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:29

До речі. Зе дійсно думає що курс повинен бути 30:-(
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Наши люди и в концлагере сделают повышение цены
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:35

  flyman написав:закушуй

Я б із задоволенням. Але не має чим - з березня в нашому ОП/АН не було жодного покупця. Ти що, не читаєш на гілці що робиться?
Всім процвітання!
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