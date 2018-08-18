|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:54
foxluck написав:
..Но если у вас в семье только 1 человек водит, то тогда можно и продать.
тут еще такая печалька, что само по себе паркоместо генерирует "отрицательный кешфлоу", в виде ежемесячной коммуналки не менее 35 долларов.
так что "5К сверху", могут в моменте оказаться "5К снизу", если паркинг не сдается в аренду, а простаивает.
впрочем, Макс может сам расписать бизнес-модель. Помню что-то про "электро"
кто-то писал, что паркоместо суть самая выгодная инвестиция, но я знаю минимум два ЖК, где паркоместа продать не могут почти 10 лет, притом там они стоят "всего" от 200 тыс грн
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3676
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 891 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:59
airmax78 написав:
У меня хотят одно из двух машиномест купить. Докризисная цена +5к сверху. Продавать?
Хотят купить в виртуальном жк несуществующее машиноместо? БизГнес па адесски.
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 569
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 18:55
Тут, конечно, такие вбросы не проходят. Сразу выводят на чистую воду.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35292
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 872 раз.
- Подякували: 4143 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:18
airmax78 написав:
Тут, конечно, такие вбросы не проходят. Сразу выводят на чистую воду.
Ви б історії більш достовірні вигадували і що більше подобаються форумчанам під пивко.
Щось на кшалт купив паркомісце за 60куе на позичений у швидко гроші під 180 % річних кредит. Жона вигнала, а теща припинила фінансування. 500 грн від здачі паркомісця не покривають комунальні в 35 дол на місяць. Вирішив продати. Дають 10 куе, але їх не вистачає погасити відсотки, не те що тіло кредиту. Але нічого, Ви з оптимізмом дивитеся в майбутнє, адже фіксанули збиткове паркомісце і залишився лише борг за паркомісце 60 куе під 180% її збитків від оренди НЕ МАЄ!
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15527
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2060 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:22
sequence написав: foxluck написав:
..Но если у вас в семье только 1 человек водит, то тогда можно и продать.
тут еще такая печалька, что само по себе паркоместо генерирует "отрицательный кешфлоу", в виде ежемесячной коммуналки не менее 35 долларов.
так что "5К сверху", могут в моменте оказаться "5К снизу", если паркинг не сдается в аренду, а простаивает.
впрочем, Макс может сам расписать бизнес-модель. Помню что-то про "электро"
кто-то писал, что паркоместо суть самая выгодная инвестиция, но я знаю минимум два ЖК, где паркоместа продать не могут почти 10 лет, притом там они стоят "всего" от 200 тыс грн
Как неоднократно уже перетирали: тут очень тонкий баланс. У меня в доме соотношение 1.2 м/м на 1 квартиру. У некоторых по 2-3 машиноместа. У некоторых ни одного. Сейчас все м/м раскуплены. Тем не менее сдать в аренду второе м/м у меня не получается. Но это больше как иллюстрация была к теме ветки: что цены стремительным домкратом вниз. "-30% к осени 2021" (помнится я 1500 за метр НЛ тоже на осень планировал).
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35292
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 872 раз.
- Подякували: 4143 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:23
Первый написав: airmax78 написав:
Тут, конечно, такие вбросы не проходят. Сразу выводят на чистую воду.
Ви б історії більш достовірні вигадували і що більше подобаються форумчанам під пивко.
Щось на кшалт купив паркомісце за 60куе на позичений у швидко гроші під 180 % річних кредит. Жона вигнала, а теща припинила фінансування. 500 грн від здачі паркомісця не покривають комунальні в 35 дол на місяць. Вирішив продати. Дають 10 куе, але їх не вистачає погасити відсотки, не те що тіло кредиту. Але нічого, Ви з оптимізмом дивитеся в майбутнє, адже фіксанули збиткове паркомісце і залишився лише борг за паркомісце 60 куе під 180% її збитків від оренди НЕ МАЄ!
закушуй
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20409
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1129 раз.
- Подякували: 1434 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:26
Первый написав: airmax78 написав:
Тут, конечно, такие вбросы не проходят. Сразу выводят на чистую воду.
Ви б історії більш достовірні вигадували і що більше подобаються форумчанам під пивко.
Щось на кшалт купив паркомісце за 60куе на позичений у швидко гроші під 180 % річних кредит. Жона вигнала, а теща припинила фінансування. 500 грн від здачі паркомісця не покривають комунальні в 35 дол на місяць. Вирішив продати. Дають 10 куе, але їх не вистачає погасити відсотки, не те що тіло кредиту. Але нічого, Ви з оптимізмом дивитеся в майбутнє, адже фіксанули збиткове паркомісце і залишився лише борг за паркомісце 60 куе під 180% її збитків від оренди НЕ МАЄ!
Это называется финансовая эвтаназия. Типа того куда нас МВФ с НБУ загоняют. Но все будет хорошо - правильного человека поставят у станка и экономика полетит.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35292
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 872 раз.
- Подякували: 4143 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:29
До речі. Зе дійсно думає що курс повинен бути 30:-(
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15527
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2060 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:33
Наши люди и в концлагере сделают повышение цены
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 354
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:35
flyman написав:
закушуй
Я б із задоволенням. Але не має чим - з березня в нашому ОП/АН не було жодного покупця. Ти що, не читаєш на гілці що робиться?
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15527
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2060 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18682
|3072669
|
|
|466
|199018
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14307
|
|