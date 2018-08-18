Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Вопрос, сколько еще недель/месяцев американцы будут спонсировать мир дешевым долларом?..
Я еще давно говорил, что пандемия с сопутствующими траблами это не обычный долговой кризис. Что сейчас время думать не о том, как заработать, а как не потерять. Сидеть в физических активах и получать небольшой пассивный доход намного комфортней, чем лопатить кучи статистики, ждать падение, думать что будет с долларом, в чем и где хранить сбережения. "Дно" было в марте-апреле, когда можно было найти хорошие варианты. Казалось что мало, жадность играла, статистика говорила, что нужно ждать 20-40%. В результате все хорошие варианты раскупили, нужно ждать второе дно и продолжать платить аренду (по которой апрельских-майских цен уже и близко не наблюдается).
ЦЕ ДЕ ви таке казали?
Я ж вас особисто попереджав, що час на вихід з нерухомості був ще в минулому 2019 році. І це всі пам'ятають, бо я багато про це писав. І ви це пам'ятаєте, як ніхто їнший, бо саме ви сперечалися за це зі мною більш за всього.
Востаннє редагувалось Trast в Пон 13 лип, 2020 21:12, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав: Связи и нет. Я говорю, что из ОВГЗ бегут, несмотря на призрачные возможности заработать на развитых рынках. А если бы ФРС сейчас не заливал экономику долларом, то сильно тяжелее пришлось бы не только американским безработным, но и всем нам, в том числе легкомысленным лордам. И сколько еще будет литься эта манна небесная, неизвестно...
как неизвестно? до выборов в сша. осенью все будет. максимум к началу зимы (не в первый же день президентства бить все по я..). ситуация всем понятная и в сша в том числе. все в ожидании.
Трошки не так, наслідки ще років 5 будемо вигрібати, на те і хід, я про це писав, але чомусь все труть, із-за цього писати якось немає сенсу.
change_pm написав:Тутай є пара моментів в Вашому дописі. По-перше, я навмисно написав американці, і ніяких інших іностр не згадував, я не такий тупий, як Ви думаєте По-друге, всі інші американці, які купили собі мають укр.жінок - згідно з вашого допису. А ті американці, хто не має, арендують. Цікаве питання, на кого оформлена нерухомість, куплена вашими американцями? Не на жінок випадково? По-третє, цілий будинок від оренду. Імхо, чувак навряд би купляв його, як фізічна особа? Чи не так? Тобто однозначно була б перестраховка, щоб не попасти на податки.
Моє імхо таке, що більшість американців, купляючи київську нерухомість, не роблять це в лоб, а роблять це розумно - щоб не попасти на податки і захистити свою власність від проізвола. Якщо хтось робить, як я писав "в лоб", той лох.
зі. А взагалі мені глубоко пофіг, навіщо і як купляють американці на КРЖН. Я розмовляв з Владом.
1) я нигде еще не писал шо вы тупой 2) я специально написал иногда, когда писал про жен и привел конкретный известный мне пример 3) американцы - да и большинство иностранцев - при покупке недвижимости гораздо сильнее беспокоятся о законности сделки, чем о манцах с налогами - это излюбленный прикол как раз выходцев из постсовка, когда недвига поначалу оформляется на родню, а потом начинаются холивары после смертей и разводов 4) чувак, желавший купить дом в фк2 был, как я и говорил, крупным частным инвестором, покупателем должна была выступать его офшорная фирма - знаю подробности, так как сделку вела моя знакомая-риэлтор и я даже кое в чем ей помогал по старой дружбе, хотя в итоге так и не срослось 5) если вы говорили с владом в общем фрейме, то нет повода упрекать меня в том, шо я влез в ваш разговор
зы: я поделился личными знаниями и наблюдениями по поводу активности иностранцев на кржн и мне глубоко пох как к этому относитесь вы, я указал лишь на субьективность и некий примитивизм ваших выводов
Ха-ха, вперше погоджуюсь з кінгонговцем! Гарно відповів!
airmax78 написав:Каждый пропускает все сквозь призму своей текущей позиции. Чейндж решил, что если он ушел в Манчестерскую (или какую там) недвигу - то это и есть единственно правильный путь. Кто сидит в польской недвиге - понятное дело топит за Великую Польшу - оплот Европы. Кто сидит в киевской недвиге - думает по-другому.
каждый занимается тем, шо у него больше всего получается и менее всего напрягает - ну, в теории хотя бы но тут же "финансовый форум" и мы прежде всего говорим про деньги и в этом контексте мне очень интересно, насколько прибыльнее английская, или польская недвига по сравнению с киевской которая тоже имеет массу сегментов и для успешной работы в каждом из них тоже необходима определенная квалификация
зы: по-моему рассказывал о друге, который еще в 2010м уехал в эквадор и занимается недвигой там - он ее строит и сдает, говорит шо полный мармелад, с киевом не сравнить
Поки що польска рулить за рахунок капіталізації, якщо точка відліку буде 20 10 рік.