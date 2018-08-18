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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4743474447454746>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 135
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:44

  Первый написав:До речі. Зе дійсно думає що курс повинен бути 30:-(

Он не думает. Ему кто-то, типа зрады, сказал, что это, решит часть проблем - вот он и пушит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:52

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Вопрос, сколько еще недель/месяцев американцы будут спонсировать мир дешевым долларом?..

Я еще давно говорил, что пандемия с сопутствующими траблами это не обычный долговой кризис. Что сейчас время думать не о том, как заработать, а как не потерять. Сидеть в физических активах и получать небольшой пассивный доход намного комфортней, чем лопатить кучи статистики, ждать падение, думать что будет с долларом, в чем и где хранить сбережения.
"Дно" было в марте-апреле, когда можно было найти хорошие варианты. Казалось что мало, жадность играла, статистика говорила, что нужно ждать 20-40%. В результате все хорошие варианты раскупили, нужно ждать второе дно и продолжать платить аренду (по которой апрельских-майских цен уже и близко не наблюдается).

ЦЕ ДЕ ви таке казали?

Я ж вас особисто попереджав, що час на вихід з нерухомості був ще в минулому 2019 році.
І це всі пам'ятають, бо я багато про це писав.
І ви це пам'ятаєте, як ніхто їнший, бо саме ви сперечалися за це зі мною більш за всього.
Востаннє редагувалось Trast в Пон 13 лип, 2020 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:52

  Первый написав:До речі. Зе дійсно думає що курс повинен бути 30:-(


Ukraine’s bank chief quit and received a coffin as a warning. It’s a scandal that threatens the country’s economic health.

https://www.washingtonpost.com/world/eu ... xxHjXmH7fk
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:58

  jj1981ua написав:
  zРадио написав:
  vitaliian написав:
Связи и нет. Я говорю, что из ОВГЗ бегут, несмотря на призрачные возможности заработать на развитых рынках. А если бы ФРС сейчас не заливал экономику долларом, то сильно тяжелее пришлось бы не только американским безработным, но и всем нам, в том числе легкомысленным лордам. И сколько еще будет литься эта манна небесная, неизвестно...

как неизвестно? до выборов в сша. осенью все будет. максимум к началу зимы (не в первый же день президентства бить все по я..).
ситуация всем понятная и в сша в том числе. все в ожидании.

Трошки не так, наслідки ще років 5 будемо вигрібати, на те і хід, я про це писав, але чомусь все труть, із-за цього писати якось немає сенсу.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:03

  kingkongovets написав:
  change_pm написав:Тутай є пара моментів в Вашому дописі.
По-перше, я навмисно написав американці, і ніяких інших іностр не згадував, я не такий тупий, як Ви думаєте :)
По-друге, всі інші американці, які купили собі мають укр.жінок - згідно з вашого допису. А ті американці, хто не має, арендують. Цікаве питання, на кого оформлена нерухомість, куплена вашими американцями? Не на жінок випадково?
По-третє, цілий будинок від оренду. Імхо, чувак навряд би купляв його, як фізічна особа? Чи не так? Тобто однозначно була б перестраховка, щоб не попасти на податки.

Моє імхо таке, що більшість американців, купляючи київську нерухомість, не роблять це в лоб, а роблять це розумно - щоб не попасти на податки і захистити свою власність від проізвола.
Якщо хтось робить, як я писав "в лоб", той лох.

зі. А взагалі мені глубоко пофіг, навіщо і як купляють американці на КРЖН. Я розмовляв з Владом.


1) я нигде еще не писал шо вы тупой
2) я специально написал иногда, когда писал про жен и привел конкретный известный мне пример
3) американцы - да и большинство иностранцев - при покупке недвижимости гораздо сильнее беспокоятся о законности сделки, чем о манцах с налогами - это излюбленный прикол как раз выходцев из постсовка, когда недвига поначалу оформляется на родню, а потом начинаются холивары после смертей и разводов
4) чувак, желавший купить дом в фк2 был, как я и говорил, крупным частным инвестором, покупателем должна была выступать его офшорная фирма - знаю подробности, так как сделку вела моя знакомая-риэлтор и я даже кое в чем ей помогал по старой дружбе, хотя в итоге так и не срослось
5) если вы говорили с владом в общем фрейме, то нет повода упрекать меня в том, шо я влез в ваш разговор

зы: я поделился личными знаниями и наблюдениями по поводу активности иностранцев на кржн и мне глубоко пох как к этому относитесь вы, я указал лишь на субьективность и некий примитивизм ваших выводов

Ха-ха, вперше погоджуюсь з кінгонговцем!
Гарно відповів!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:05

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Каждый пропускает все сквозь призму своей текущей позиции. Чейндж решил, что если он ушел в Манчестерскую (или какую там) недвигу - то это и есть единственно правильный путь. Кто сидит в польской недвиге - понятное дело топит за Великую Польшу - оплот Европы. Кто сидит в киевской недвиге - думает по-другому.


каждый занимается тем, шо у него больше всего получается и менее всего напрягает - ну, в теории хотя бы
но тут же "финансовый форум" и мы прежде всего говорим про деньги
и в этом контексте мне очень интересно, насколько прибыльнее английская, или польская недвига по сравнению с киевской
которая тоже имеет массу сегментов и для успешной работы в каждом из них тоже необходима определенная квалификация

зы: по-моему рассказывал о друге, который еще в 2010м уехал в эквадор и занимается недвигой там - он ее строит и сдает, говорит шо полный мармелад, с киевом не сравнить

Поки що польска рулить за рахунок капіталізації, якщо точка відліку буде 20
10 рік.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:57

  Первый написав:
  flyman написав:закушуй

Я б із задоволенням. Але не має чим - з березня в нашому ОП/АН не було жодного покупця. Ти що, не читаєш на гілці що робиться?

Літо, є поживні корінці...
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:58

  vitaliian написав:
  Puente написав:
Так замало варіантів . Валюта і бетон . Золота фізичного не купите так просто , акції і так далі - теж дуже не просто ...

почему золото так просто не купишь?


Потому что здесь загоняют в бетон :mrgreen:

А вот пример загона в золото:
В Украине золото скупают килограммами
https://курс.ком.юа/novost/189394-v-ukr ... logrammami
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:03

  Trast написав:ЦЕ ДЕ ви таке казали?

Я ж вас особисто попереджав, що час на вихід з нерухомості був ще в минулому 2019 році.
І це всі пам'ятають, бо я багато про це писав.
І ви це пам'ятаєте, як ніхто їнший, бо саме ви сперечалися за це зі мною більш за всього.


Влад по-прежнему не верит в разворот тренда и мантрит на то, что у нас карантин, который закончился, а не системный кризис в своем разгаре
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:09

  zРадио написав:
  Trast написав:ЦЕ ДЕ ви таке казали?

Я ж вас особисто попереджав, що час на вихід з нерухомості був ще в минулому 2019 році.
І це всі пам'ятають, бо я багато про це писав.
І ви це пам'ятаєте, як ніхто їнший, бо саме ви сперечалися за це зі мною більш за всього.


Влад по-прежнему не верит в разворот тренда и мантрит на то, что у нас карантин, который закончился, а не системный кризис в своем разгаре

тут якось пропустили мимо вух оцінку Ройтерс про падіння ВВП на 10% у 2му кварталі.
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