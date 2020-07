Додано: Пон 13 лип, 2020 22:45

zРадио написав: Свежая социология по экономике - похоже, что только-только до нарида начинает приходить понимание длительности и масштабности происходящих процессов.



Стратегия "нам бы ночь простоять да день продержаться" с ослаблением карантина не оправдала себя, и накопленный жирок начинает рассасываться...









PS:

flyman написав: тут якось пропустили мимо вух оцінку Ройтерс про падіння ВВП на 10% у 2му кварталі. тут якось пропустили мимо вух оцінку Ройтерс про падіння ВВП на 10% у 2му кварталі.

Охрі не збрехав.“Economic activity figures are likely to reveal the full extent of the crisis; we expect the decline to deepen to 10% year-on-year in the second quarter,”невже мій прогноз про мінус 15% справдиться?