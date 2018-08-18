RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4743474447454746

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 135
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:20

Свежая социология по экономике - похоже, что только-только до нарида начинает приходить понимание длительности и масштабности происходящих процессов.

Стратегия "нам бы ночь простоять да день продержаться" с ослаблением карантина не оправдала себя, и накопленный жирок начинает рассасываться...

Зображення


PS:
  flyman написав:тут якось пропустили мимо вух оцінку Ройтерс про падіння ВВП на 10% у 2му кварталі.

Хм, даже я пропустил, хоть и пристально за этим слежу. Дай линк, плиз
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6571
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 2572 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:25

  Первый написав:До речі. Зе дійсно думає що курс повинен бути 30:-(

я кстати тоже не против, хочу двушку прикупить в Медовом... не под аренду а для себя, когда дети рырастут...
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21284
З нами з: 20.04.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:45

  zРадио написав:Свежая социология по экономике - похоже, что только-только до нарида начинает приходить понимание длительности и масштабности происходящих процессов.

Стратегия "нам бы ночь простоять да день продержаться" с ослаблением карантина не оправдала себя, и накопленный жирок начинает рассасываться...

Зображення


PS:
  flyman написав:тут якось пропустили мимо вух оцінку Ройтерс про падіння ВВП на 10% у 2му кварталі.

Хм, даже я пропустил, хоть и пристально за этим слежу. Дай линк, плиз

Охрі не збрехав.
https://www.reuters.com/article/uk-ukraine-economy-poll/ukraine-economy-likely-fell-10-in-second-quarter-full-recovery-not-seen-this-year-reuters-poll-idUSKBN24715X

“Economic activity figures are likely to reveal the full extent of the crisis; we expect the decline to deepen to 10% year-on-year in the second quarter,”

невже мій прогноз про мінус 15% справдиться?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20414
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 1434 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Trast написав:Я ж вас особисто попереджав, що час на вихід з нерухомості був ще в минулому 2019 році.
если не ошибаюсь, то в 19 росло таки неплохо. В конце 19го можно было выходить.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1665
З нами з: 24.10.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:58

  Унуноктий написав:
  Первый написав:До речі. Зе дійсно думає що курс повинен бути 30:-(

я кстати тоже не против, хочу двушку прикупить в Медовом... не под аренду а для себя, когда дети рырастут...

в 4ом квартале подоспеет дешевая импотека, Рожкова говорит. Медовый надо по акции было брать.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1665
З нами з: 24.10.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:11

  Proofy написав:
  Унуноктий написав:
  Первый написав:До речі. Зе дійсно думає що курс повинен бути 30:-(

я кстати тоже не против, хочу двушку прикупить в Медовом... не под аренду а для себя, когда дети рырастут...

в 4ом квартале подоспеет дешевая импотека, Рожкова говорит. Медовый надо по акции было брать.

при этом курсе не хватает.... жду па30
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21284
З нами з: 20.04.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4743474447454746
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banazîr, flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1867, 1868, 1869
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18682 3072888
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лип, 2020 20:34
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199019
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14307
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87623)
13.07.2020 22:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.