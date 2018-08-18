Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 лип, 2020 22:20
Свежая социология по экономике - похоже, что только-только до нарида начинает приходить понимание длительности и масштабности происходящих процессов.
Стратегия "нам бы ночь простоять да день продержаться" с ослаблением карантина не оправдала себя, и накопленный жирок начинает рассасываться...
PS:
flyman написав:
тут якось пропустили мимо вух оцінку Ройтерс про падіння ВВП на 10% у 2му кварталі.
Хм, даже я пропустил, хоть и пристально за этим слежу. Дай линк, плиз
zРадио
Повідомлень: 6571
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 2572 раз.
Профіль
4
5
3
Додано: Пон 13 лип, 2020 22:25
Первый написав:
До речі. Зе дійсно думає що курс повинен бути 30:-(
я кстати тоже не против, хочу двушку прикупить в Медовом... не под аренду а для себя, когда дети рырастут...
Унуноктий
Повідомлень: 21284
З нами з: 20.04.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 541 раз.
Профіль
Додано: Пон 13 лип, 2020 22:45
zРадио написав:
Свежая социология по экономике - похоже, что только-только до нарида начинает приходить понимание длительности и масштабности происходящих процессов.
Стратегия "нам бы ночь простоять да день продержаться" с ослаблением карантина не оправдала себя, и накопленный жирок начинает рассасываться...
PS:
flyman написав:
тут якось пропустили мимо вух оцінку Ройтерс про падіння ВВП на 10% у 2му кварталі.
Хм, даже я пропустил, хоть и пристально за этим слежу. Дай линк, плиз
Охрі не збрехав.
https://www.reuters.com/article/uk-ukraine-economy-poll/ukraine-economy-likely-fell-10-in-second-quarter-full-recovery-not-seen-this-year-reuters-poll-idUSKBN24715X
“Economic activity figures are likely to reveal the full extent of the crisis; we expect the decline to deepen to 10% year-on-year in the second quarter,”
невже мій прогноз про мінус 15% справдиться?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Повідомлень: 20414
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 1434 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 13 лип, 2020 22:55
Trast написав:
Я ж вас особисто попереджав, що час на вихід з нерухомості був ще в минулому 2019 році.
если не ошибаюсь, то в 19 росло таки неплохо. В конце 19го можно было выходить.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Повідомлень: 1665
З нами з: 24.10.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 142 раз.
Профіль
Додано: Пон 13 лип, 2020 22:58
Унуноктий написав: Первый написав:
До речі. Зе дійсно думає що курс повинен бути 30:-(
я кстати тоже не против, хочу двушку прикупить в Медовом... не под аренду а для себя, когда дети рырастут...
в 4ом квартале подоспеет дешевая импотека, Рожкова говорит. Медовый надо по акции было брать.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Повідомлень: 1665
З нами з: 24.10.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 142 раз.
Профіль
Додано: Пон 13 лип, 2020 23:11
Proofy написав: Унуноктий написав: Первый написав:
До речі. Зе дійсно думає що курс повинен бути 30:-(
я кстати тоже не против, хочу двушку прикупить в Медовом... не под аренду а для себя, когда дети рырастут...
в 4ом квартале подоспеет дешевая импотека, Рожкова говорит. Медовый надо по акции было брать.
при этом курсе не хватает.... жду па30
Унуноктий
Повідомлень: 21284
З нами з: 20.04.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 541 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Banazîr
,
flyman
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
Схожі теми
18682
3072888
466
199019
П'ят 29 тра, 2020 19:06 Bobua
13
14307