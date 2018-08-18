Стратегия "нам бы ночь простоять да день продержаться" с ослаблением карантина не оправдала себя, и накопленный жирок начинает рассасываться...
PS:
Хм, даже я пропустил, хоть и пристально за этим слежу. Дай линк, плиз
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Додано: Пон 13 лип, 2020 22:20
Свежая социология по экономике - похоже, что только-только до нарида начинает приходить понимание длительности и масштабности происходящих процессов.
Стратегия "нам бы ночь простоять да день продержаться" с ослаблением карантина не оправдала себя, и накопленный жирок начинает рассасываться...
PS:
Хм, даже я пропустил, хоть и пристально за этим слежу. Дай линк, плиз
Додано: Пон 13 лип, 2020 22:25
Додано: Пон 13 лип, 2020 22:45
Охрі не збрехав.
“Economic activity figures are likely to reveal the full extent of the crisis; we expect the decline to deepen to 10% year-on-year in the second quarter,”
невже мій прогноз про мінус 15% справдиться?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 13 лип, 2020 22:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
если не ошибаюсь, то в 19 росло таки неплохо. В конце 19го можно было выходить.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 13 лип, 2020 22:58
в 4ом квартале подоспеет дешевая импотека, Рожкова говорит. Медовый надо по акции было брать.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 13 лип, 2020 23:11
при этом курсе не хватает.... жду па30
Додано: Вів 14 лип, 2020 00:20
я купил евро по 26.7 зимой и продал по 30.
И доллары 300к грн продал по 28, купил по 26.65. Продал по 26.92
Сейчас есть актив: 15%(12%) до Ноября УкрГаз. Другое 12%(10%)-10%(8%). Можно подсчитать, что убыток будет при курсе больше чем 30.5. (я уже считал минимум 3-4 раза в этой теме)
Если Вы смотрели и читали мою тему, то было погашение 6-8 числа.
Я хочу купить акции завода мироновского, курица-хлебозавод. Мне нужна гривна. Без гемора можно гривнами купить на укр бирже. Думаю купить злотыми, долларами или гривнами.
ЖДУ чтобы продать по 27.1 и ждать 26.2 или 25.5
Инвестор: proftp66
Управляющий: proftp66
Пионер: airmax78
Присоеденятесь.
Банк игры:
Около 4.6-7.6к евро,
около 9к долларов, (успел поменять по 26.78)
550-600к грн до востребования часть под 8%, другая под 5%
В бизнесе неликвид лежит: ~3-4к$ - 3-7% годовых.
Купил еще товара на 800$ под 50% годовых в долларах.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 14 лип, 2020 05:40, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Вів 14 лип, 2020 05:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
зарылся копытами в недвигу )
в день задатка долгонул до ЗП всю зп а через пару часов был сокращён тем же днём )) афигеть совпадение но двушка радует и ценой и локацией
Додано: Вів 14 лип, 2020 05:28
да, неофициальное трудоустройство и черный нал жестоки
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Вів 14 лип, 2020 05:34
adeges
я фоп у которого быо много отпускных ) так что отправили в отпуск без возврата
но попытка хороша
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