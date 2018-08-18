Додано: Вів 14 лип, 2020 00:20

Qwerty написав: proftpd66 написав: Купил 10к$ по 26.65

viewtopic.php?p=5006903#p5006903



В момент отставки НБУ купил 12к по 26.78 и 10к евро по 29.92

viewtopic.php?p=5006905#p5006905



И продал по ~17к$ 26.92 (больше не успел)

И продал ~7к евро по 30.22 (один из высоки курсов евро)



правильно или нет, будет видно. Купил 10к$ по 26.65В момент отставки НБУ купил 12к по 26.78 и 10к евро по 29.92И продал по ~17к$ 26.92 (больше не успел)И продал ~7к евро по 30.22 (один из высоки курсов евро)правильно или нет, будет видно.

Вже видно?! Чи ще поки в роздумах?! Вже видно?! Чи ще поки в роздумах?!

Proofy написав: proftpd66 написав: Купил 10к$ по 26.65

viewtopic.php?p=5006903#p5006903



В момент отставки НБУ купил 12к по 26.78 и 10к евро по 29.92

viewtopic.php?p=5006905#p5006905



И продал по ~17к$ 26.92 (больше не успел)

И продал ~7к евро по 30.22 (один из высоки курсов евро)



правильно или нет, будет видно. Купил 10к$ по 26.65В момент отставки НБУ купил 12к по 26.78 и 10к евро по 29.92И продал по ~17к$ 26.92 (больше не успел)И продал ~7к евро по 30.22 (один из высоки курсов евро)правильно или нет, будет видно. ну а что сейчас? только не задним числом ну а что сейчас? только не задним числом

Присоеденятесь.

я купил евро по 26.7 зимой и продал по 30.И доллары 300к грн продал по 28, купил по 26.65. Продал по 26.92Сейчас есть актив: 15%(12%) до Ноября УкрГаз. Другое 12%(10%)-10%(8%). Можно подсчитать, что убыток будет при курсе больше чем 30.5. (я уже считал минимум 3-4 раза в этой теме)у, то было погашение 6-8 числа.Я хочу купить акции завода мироновского, курица-хлебозавод. Мне нужна гривна. Без гемора можно гривнами купить на укр бирже. Думаю купить злотыми, долларами или гривнами.Инвестор:Управляющий:Пионер:Около 4.6-7.6к евро,около 9к долларов, (успел поменять по 26.78)550-600к грн до востребования часть под 8%, другая под 5%В бизнесе неликвид лежит: ~3-4к$ - 3-7% годовых.Купил еще товара на 800$ под 50% годовых в долларах.