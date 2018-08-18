Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 лип, 2020 22:45
zРадио написав:
Свежая социология по экономике - похоже, что только-только до нарида начинает приходить понимание длительности и масштабности происходящих процессов.
Стратегия "нам бы ночь простоять да день продержаться" с ослаблением карантина не оправдала себя, и накопленный жирок начинает рассасываться...
PS:
flyman написав:
тут якось пропустили мимо вух оцінку Ройтерс про падіння ВВП на 10% у 2му кварталі.
Хм, даже я пропустил, хоть и пристально за этим слежу. Дай линк, плиз
Охрі не збрехав.
https://www.reuters.com/article/uk-ukraine-economy-poll/ukraine-economy-likely-fell-10-in-second-quarter-full-recovery-not-seen-this-year-reuters-poll-idUSKBN24715X
“Economic activity figures are likely to reveal the full extent of the crisis; we expect the decline to deepen to 10% year-on-year in the second quarter,”
невже мій прогноз про мінус 15% справдиться?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: Пон 13 лип, 2020 22:55
Trast написав:
Я ж вас особисто попереджав, що час на вихід з нерухомості був ще в минулому 2019 році.
если не ошибаюсь, то в 19 росло таки неплохо. В конце 19го можно было выходить.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Пон 13 лип, 2020 22:58
Унуноктий написав: Первый написав:
До речі. Зе дійсно думає що курс повинен бути 30:-(
я кстати тоже не против, хочу двушку прикупить в Медовом... не под аренду а для себя, когда дети рырастут...
в 4ом квартале подоспеет дешевая импотека, Рожкова говорит. Медовый надо по акции было брать.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Пон 13 лип, 2020 23:11
Proofy написав: Унуноктий написав: Первый написав:
До речі. Зе дійсно думає що курс повинен бути 30:-(
я кстати тоже не против, хочу двушку прикупить в Медовом... не под аренду а для себя, когда дети рырастут...
в 4ом квартале подоспеет дешевая импотека, Рожкова говорит. Медовый надо по акции было брать.
при этом курсе не хватает.... жду па30
Унуноктий
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Додано: Вів 14 лип, 2020 05:19
зарылся копытами в недвигу )
в день задатка долгонул до ЗП всю зп а через пару часов был сокращён тем же днём )) афигеть совпадение но двушка радует и ценой и локацией
fenix81
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Додано: Вів 14 лип, 2020 05:28
fenix81 написав:
а через пару часов был сокращён тем же днём ))
да, неофициальное трудоустройство и черный нал жестоки
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adeges
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Додано: Вів 14 лип, 2020 05:34
adeges я фоп у которого быо много отпускных ) так что отправили в отпуск без возврата но попытка хороша
fenix81
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Додано: Вів 14 лип, 2020 05:53
fenix81 написав: adeges
я фоп у которого быо много отпускных ) так что отправили в отпуск без возврата
но попытка хороша
я слышал что буква п в слове фоп обозначает предприниматель и никогда не слышал о возможности увольнения предпринимателя или его отпуске
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adeges
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Додано: Вів 14 лип, 2020 05:58
adeges у програмеров у всех так всегда было
fenix81
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Додано: Вів 14 лип, 2020 07:19
proftpd66 написав: Qwerty написав:
Вже видно?! Чи ще поки в роздумах?!
Proofy написав:
ну а что сейчас? только не задним числом
я купил евро по 26.7 зимой и продал по 30.
И доллары 300к грн продал по 28, купил по 26.65. Продал по 26.92
Сейчас есть актив: 15%(12%) до Ноября УкрГаз. Другое 12%(10%)-10%(8%). Можно подсчитать, что убыток будет при курсе больше чем 30.5. (я уже считал минимум 3-4 раза в этой теме)
Если Вы смотрели и читали мою тем
у, то было погашение 6-8 числа.
Я хочу купить акции завода мироновского, курица-хлебозавод. Мне нужна гривна. Без гемора можно гривнами купить на укр бирже. Думаю купить злотыми, долларами или гривнами.
ЖДУ чтобы продать по 27.1 и ждать 26.2 или 25.5
Инвестор:
proftp66
Управляющий:
proftp66
Пионер:
airmax78 Присоеденятесь. Банк игры:
Около 4.6-7.6к евро,
около 9к долларов, (успел поменять по 26.78)
550-600к грн до востребования часть под 8%, другая под 5%
В бизнесе неликвид лежит: ~3-4к$ - 3-7% годовых.
Купил еще товара на 800$ под 50% годовых в долларах.
Може вантажником підеш? Да не бізнесмен і треба працювати, але все ж таки більше мінзара заробляти будеш
Всім процвітання!
Первый
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