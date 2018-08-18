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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4744474547464747>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 135
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:45

  zРадио написав:Свежая социология по экономике - похоже, что только-только до нарида начинает приходить понимание длительности и масштабности происходящих процессов.

Стратегия "нам бы ночь простоять да день продержаться" с ослаблением карантина не оправдала себя, и накопленный жирок начинает рассасываться...

Зображення


PS:
  flyman написав:тут якось пропустили мимо вух оцінку Ройтерс про падіння ВВП на 10% у 2му кварталі.

Хм, даже я пропустил, хоть и пристально за этим слежу. Дай линк, плиз

Охрі не збрехав.
https://www.reuters.com/article/uk-ukraine-economy-poll/ukraine-economy-likely-fell-10-in-second-quarter-full-recovery-not-seen-this-year-reuters-poll-idUSKBN24715X

“Economic activity figures are likely to reveal the full extent of the crisis; we expect the decline to deepen to 10% year-on-year in the second quarter,”

невже мій прогноз про мінус 15% справдиться?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Trast написав:Я ж вас особисто попереджав, що час на вихід з нерухомості був ще в минулому 2019 році.
если не ошибаюсь, то в 19 росло таки неплохо. В конце 19го можно было выходить.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:58

  Унуноктий написав:
  Первый написав:До речі. Зе дійсно думає що курс повинен бути 30:-(

я кстати тоже не против, хочу двушку прикупить в Медовом... не под аренду а для себя, когда дети рырастут...

в 4ом квартале подоспеет дешевая импотека, Рожкова говорит. Медовый надо по акции было брать.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:11

  Proofy написав:
  Унуноктий написав:
  Первый написав:До речі. Зе дійсно думає що курс повинен бути 30:-(

я кстати тоже не против, хочу двушку прикупить в Медовом... не под аренду а для себя, когда дети рырастут...

в 4ом квартале подоспеет дешевая импотека, Рожкова говорит. Медовый надо по акции было брать.

при этом курсе не хватает.... жду па30
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 05:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

зарылся копытами в недвигу )
в день задатка долгонул до ЗП всю зп а через пару часов был сокращён тем же днём )) афигеть совпадение но двушка радует и ценой и локацией
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 05:28

  fenix81 написав:а через пару часов был сокращён тем же днём ))


да, неофициальное трудоустройство и черный нал жестоки
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 05:34

adeges
я фоп у которого быо много отпускных ) так что отправили в отпуск без возврата

но попытка хороша
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 05:53

  fenix81 написав:adeges
я фоп у которого быо много отпускных ) так что отправили в отпуск без возврата

но попытка хороша


я слышал что буква п в слове фоп обозначает предприниматель и никогда не слышал о возможности увольнения предпринимателя или его отпуске
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 05:58

adeges
у програмеров у всех так всегда было
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 07:19

  proftpd66 написав:
  Qwerty написав:
  proftpd66 написав:Купил 10к$ по 26.65
viewtopic.php?p=5006903#p5006903

В момент отставки НБУ купил 12к по 26.78 и 10к евро по 29.92
viewtopic.php?p=5006905#p5006905

И продал по ~17к$ 26.92 (больше не успел)
И продал ~7к евро по 30.22 (один из высоки курсов евро)

правильно или нет, будет видно.

Вже видно?! Чи ще поки в роздумах?!


  Proofy написав:
  proftpd66 написав:Купил 10к$ по 26.65
viewtopic.php?p=5006903#p5006903

В момент отставки НБУ купил 12к по 26.78 и 10к евро по 29.92
viewtopic.php?p=5006905#p5006905

И продал по ~17к$ 26.92 (больше не успел)
И продал ~7к евро по 30.22 (один из высоки курсов евро)

правильно или нет, будет видно.
ну а что сейчас? только не задним числом :)



я купил евро по 26.7 зимой и продал по 30.

И доллары 300к грн продал по 28, купил по 26.65. Продал по 26.92

Сейчас есть актив: 15%(12%) до Ноября УкрГаз. Другое 12%(10%)-10%(8%). Можно подсчитать, что убыток будет при курсе больше чем 30.5. (я уже считал минимум 3-4 раза в этой теме)

Если Вы смотрели и читали мою тему, то было погашение 6-8 числа.

Я хочу купить акции завода мироновского, курица-хлебозавод. Мне нужна гривна. Без гемора можно гривнами купить на укр бирже. Думаю купить злотыми, долларами или гривнами.

ЖДУ чтобы продать по 27.1 и ждать 26.2 :) или 25.5 :)

Инвестор: proftp66
Управляющий: proftp66
Пионер: airmax78

Присоеденятесь. :lol:

Банк игры:
Около 4.6-7.6к евро,
около 9к долларов, (успел поменять по 26.78)
550-600к грн до востребования часть под 8%, другая под 5%

В бизнесе неликвид лежит: ~3-4к$ - 3-7% годовых.
Купил еще товара на 800$ под 50% годовых в долларах.


Може вантажником підеш? Да не бізнесмен і треба працювати, але все ж таки більше мінзара заробляти будеш
Всім процвітання!
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