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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4744474547464747

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 135
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:15

  fenix81 написав:зарылся копытами в недвигу )
в день задатка долгонул до ЗП всю зп а через пару часов был сокращён тем же днём )) афигеть совпадение но двушка радует и ценой и локацией

О, приколько! На моїй пам"яті, таке швидке звільнення - це американська фішка. Так?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:08

  fenix81 написав:зарылся копытами в недвигу )
в день задатка долгонул до ЗП всю зп а через пару часов был сокращён тем же днём )) афигеть совпадение но двушка радует и ценой и локацией


Нормуль, через 2 месяца продашь с попадосом -10% и "обратно на завод".
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:17

  change_pm написав:.. таке швидке звільнення - це американська фішка. Так?

та да. Фишка. У нас неугодных сраным веником день в день, а потом уже начисляют всякие отпускные/откупные и т.д.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:50

  sequence написав:
  change_pm написав:.. таке швидке звільнення - це американська фішка. Так?

та да. Фишка. У нас неугодных сраным веником день в день, а потом уже начисляют всякие отпускные/откупные и т.д.

У вас я дуже давно працював, тому всіх нюансів вже не пам"ятаю :)
А ось норс амеріка постійно так робить.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:51

  Унуноктий написав:
  Первый написав:До речі. Зе дійсно думає що курс повинен бути 30:-(

я кстати тоже не против, хочу двушку прикупить в Медовом... не под аренду а для себя, когда дети рырастут...

Не парься, с августовской зарплаты купишь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:54

Нова голосовалка

Може запілім голосовалку згори?
Які у вас плани на КРЖН в 2021 році?
- купляти,
- тримати,
- продавати,
- доробити ремонт
- і т.д.?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:купляти,
- тримати,
- продавати,
- доробити ремонт

может, рановато как-то? Мир стал такой непредсказуемый, про Украину молчу вообще. Тут планы на квартал напоминают сюжет малобюджетного фантастического фильма, а вы о 2021
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:02

  change_pm написав:Може запілім голосовалку згори?
Які у вас плани на КРЖН в 2021 році?
- купляти,
- тримати,
- продавати,
- доробити ремонт
- і т.д.?

- ні копійки в КРЖН
Плюс, замість 2021 - друга половина 2020
ib_investor
 
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  #<1 ... 4744474547464747
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