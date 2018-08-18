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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:15
fenix81 написав:
зарылся копытами в недвигу )
в день задатка долгонул до ЗП всю зп а через пару часов был сокращён тем же днём
)) афигеть совпадение но двушка радует и ценой и локацией
О, приколько! На моїй пам"яті, таке швидке звільнення - це американська фішка. Так?
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change_pm
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Додано: Вів 14 лип, 2020 09:08
fenix81 написав:
зарылся копытами в недвигу )
в день задатка долгонул до ЗП всю зп а через пару часов был сокращён тем же днём )) афигеть совпадение но двушка радует и ценой и локацией
Нормуль, через 2 месяца продашь с попадосом -10% и "обратно на завод".
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xio13
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Додано: Вів 14 лип, 2020 09:17
change_pm написав:
.. таке швидке звільнення - це американська фішка. Так?
та да. Фишка. У нас неугодных сраным веником день в день, а потом уже начисляют всякие отпускные/откупные и т.д.
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sequence
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Додано: Вів 14 лип, 2020 09:50
У вас
sequence написав: change_pm написав:
.. таке швидке звільнення - це американська фішка. Так?
та да. Фишка. У нас
неугодных сраным веником день в день, а потом уже начисляют всякие отпускные/откупные и т.д.
я дуже давно працював, тому всіх нюансів вже не пам"ятаю
А ось норс амеріка постійно так робить.
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change_pm
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Додано: Вів 14 лип, 2020 09:51
Унуноктий написав: Первый написав:
До речі. Зе дійсно думає що курс повинен бути 30:-(
я кстати тоже не против, хочу двушку прикупить в Медовом... не под аренду а для себя, когда дети рырастут...
Не парься, с августовской зарплаты купишь.
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BIGor
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Додано: Вів 14 лип, 2020 09:54
Може запілім голосовалку згори?
Які у вас плани на КРЖН в 2021 році?
- купляти,
- тримати,
- продавати,
- доробити ремонт
- і т.д.?
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change_pm
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:01
change_pm написав:
купляти,
- тримати,
- продавати,
- доробити ремонт
может, рановато как-то? Мир стал такой непредсказуемый, про Украину молчу вообще. Тут планы на квартал напоминают сюжет малобюджетного фантастического фильма, а вы о 2021
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sequence
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:02
change_pm написав:
Може запілім голосовалку згори?
Які у вас плани на КРЖН в 2021 році?
- купляти,
- тримати,
- продавати,
- доробити ремонт
- і т.д.?
- ні копійки в КРЖН
Плюс, замість 2021 - друга половина 2020
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ib_investor
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