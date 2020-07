Додано: Вів 14 лип, 2020 11:37

flyman написав: в США почалося

В начале карантина начал искать недорогой дом в Ап-Стейте, в результате, был найден вариант в 2 часах езды а/м от его места проживания в НЙ. Ценник был выставлен в 98 куе. Было понимание, что кризис будет долгим и глубоким, поэтому знакомый "запасся попкорном" и высиживал в засаде ожидая снижения цены. Месяц дом простоял на маркете, второй, третий... Как вдруг! По дому появляется пендинг, андер контракт и солд. Цена сделки ...50 куе



для начала рекомендую поинтересоваться шо вообще происходит в штатах и конкретно в нй (хотя бардак уже по всей стране)

ну а потом поинтересоваться шо такое "апстейт"

для начала рекомендую поинтересоваться шо вообще происходит в штатах и конкретно в нй (хотя бардак уже по всей стране)ну а потом поинтересоваться шо такое "апстейт"

