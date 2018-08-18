Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Може запілім голосовалку згори? Які у вас плани на КРЖН в 2021 році? - купляти, - тримати, - продавати, - доробити ремонт - і т.д.?
Якщо до кінця року нерухомість в гривні впаде хоч на - 10%, а ще іпотека дожене під 10% - однозначно треба брати!
в США почалося https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5013395#p5013395 В начале карантина начал искать недорогой дом в Ап-Стейте, в результате, был найден вариант в 2 часах езды а/м от его места проживания в НЙ. Ценник был выставлен в 98 куе. Было понимание, что кризис будет долгим и глубоким, поэтому знакомый "запасся попкорном" и высиживал в засаде ожидая снижения цены. Месяц дом простоял на маркете, второй, третий... Как вдруг! По дому появляется пендинг, андер контракт и солд. Цена сделки ...50 куе
change_pm написав:Може запілім голосовалку згори? Які у вас плани на КРЖН в 2021 році? - купляти, - тримати, - продавати, - доробити ремонт - і т.д.?
Якщо до кінця року нерухомість в гривні впаде хоч на - 10%, а ще іпотека дожене під 10% - однозначно треба брати!
в США почалося https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5013395#p5013395 В начале карантина начал искать недорогой дом в Ап-Стейте, в результате, был найден вариант в 2 часах езды а/м от его места проживания в НЙ. Ценник был выставлен в 98 куе. Было понимание, что кризис будет долгим и глубоким, поэтому знакомый "запасся попкорном" и высиживал в засаде ожидая снижения цены. Месяц дом простоял на маркете, второй, третий... Как вдруг! По дому появляется пендинг, андер контракт и солд. Цена сделки ...50 куе
Ну так у местных растишек ставка не на рыночные механизмы, а казнокрадов, которые в силу примитивизма никуда кроме как в бетон краденые $ не умеют вкладывать.
Хотя в дорогом сегменте цена ползет вниз, именно цена покупки, а не продажи неадеквата продавца. Ведь одно дело продавать, а другое продать.
change_pm написав:Може запілім голосовалку згори? Які у вас плани на КРЖН в 2021 році? - купляти, - тримати, - продавати, - доробити ремонт - і т.д.?
Якщо до кінця року нерухомість в гривні впаде хоч на - 10%, а ще іпотека дожене під 10% - однозначно треба брати!
в США почалося https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5013395#p5013395 В начале карантина начал искать недорогой дом в Ап-Стейте, в результате, был найден вариант в 2 часах езды а/м от его места проживания в НЙ. Ценник был выставлен в 98 куе. Было понимание, что кризис будет долгим и глубоким, поэтому знакомый "запасся попкорном" и высиживал в засаде ожидая снижения цены. Месяц дом простоял на маркете, второй, третий... Как вдруг! По дому появляется пендинг, андер контракт и солд. Цена сделки ...50 куе
Ппц! З 98к на 50к! А в моєму місті Лева, навіть, на 10% ще не сповзли ціни!
Ну нічо, подоЖдьомС твою м@ть!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
flyman написав:в США почалося https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5013395#p5013395 В начале карантина начал искать недорогой дом в Ап-Стейте, в результате, был найден вариант в 2 часах езды а/м от его места проживания в НЙ. Ценник был выставлен в 98 куе. Было понимание, что кризис будет долгим и глубоким, поэтому знакомый "запасся попкорном" и высиживал в засаде ожидая снижения цены. Месяц дом простоял на маркете, второй, третий... Как вдруг! По дому появляется пендинг, андер контракт и солд. Цена сделки ...50 куе