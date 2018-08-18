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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4745474647474748

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 135
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:25

  Долярчик написав:
  change_pm написав:Може запілім голосовалку згори?
Які у вас плани на КРЖН в 2021 році?
- купляти,
- тримати,
- продавати,
- доробити ремонт
- і т.д.?

Якщо до кінця року нерухомість в гривні впаде хоч на - 10%, а ще іпотека дожене під 10% - однозначно треба брати! :D

в США почалося
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5013395#p5013395
В начале карантина начал искать недорогой дом в Ап-Стейте, в результате, был найден вариант в 2 часах езды а/м от его места проживания в НЙ. Ценник был выставлен в 98 куе. Было понимание, что кризис будет долгим и глубоким, поэтому знакомый "запасся попкорном" и высиживал в засаде ожидая снижения цены. Месяц дом простоял на маркете, второй, третий... Как вдруг! По дому появляется пендинг, андер контракт и солд. Цена сделки ...50 куе
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:31

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  change_pm написав:Може запілім голосовалку згори?
Які у вас плани на КРЖН в 2021 році?
- купляти,
- тримати,
- продавати,
- доробити ремонт
- і т.д.?

Якщо до кінця року нерухомість в гривні впаде хоч на - 10%, а ще іпотека дожене під 10% - однозначно треба брати! :D

в США почалося
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5013395#p5013395
В начале карантина начал искать недорогой дом в Ап-Стейте, в результате, был найден вариант в 2 часах езды а/м от его места проживания в НЙ. Ценник был выставлен в 98 куе. Было понимание, что кризис будет долгим и глубоким, поэтому знакомый "запасся попкорном" и высиживал в засаде ожидая снижения цены. Месяц дом простоял на маркете, второй, третий... Как вдруг! По дому появляется пендинг, андер контракт и солд. Цена сделки ...50 куе


Ну так у местных растишек ставка не на рыночные механизмы, а казнокрадов, которые в силу примитивизма никуда кроме как в бетон краденые $ не умеют вкладывать.

Хотя в дорогом сегменте цена ползет вниз, именно цена покупки, а не продажи неадеквата продавца. Ведь одно дело продавать, а другое продать.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:41

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  change_pm написав:Може запілім голосовалку згори?
Які у вас плани на КРЖН в 2021 році?
- купляти,
- тримати,
- продавати,
- доробити ремонт
- і т.д.?

Якщо до кінця року нерухомість в гривні впаде хоч на - 10%, а ще іпотека дожене під 10% - однозначно треба брати! :D

в США почалося
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5013395#p5013395
В начале карантина начал искать недорогой дом в Ап-Стейте, в результате, был найден вариант в 2 часах езды а/м от его места проживания в НЙ. Ценник был выставлен в 98 куе. Было понимание, что кризис будет долгим и глубоким, поэтому знакомый "запасся попкорном" и высиживал в засаде ожидая снижения цены. Месяц дом простоял на маркете, второй, третий... Как вдруг! По дому появляется пендинг, андер контракт и солд. Цена сделки ...50 куе

Ппц!
З 98к на 50к!
А в моєму місті Лева, навіть, на 10% ще не сповзли ціни!

Ну нічо, подоЖдьомС твою м@ть! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:46

Голосовалка

Та голосовалка, що я пропоную, давайте з внесеними пропозиціями такі зробимо?

нехай про плани до кінця 20 року і добавимо умов / варіантів?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:01

  change_pm написав:Та голосовалка, що я пропоную, давайте з внесеними пропозиціями такі зробимо?

нехай про плани до кінця 20 року і добавимо умов / варіантів?

3 кавалірки і кобіта з РП!
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:37

  flyman написав:в США почалося
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5013395#p5013395
В начале карантина начал искать недорогой дом в Ап-Стейте, в результате, был найден вариант в 2 часах езды а/м от его места проживания в НЙ. Ценник был выставлен в 98 куе. Было понимание, что кризис будет долгим и глубоким, поэтому знакомый "запасся попкорном" и высиживал в засаде ожидая снижения цены. Месяц дом простоял на маркете, второй, третий... Как вдруг! По дому появляется пендинг, андер контракт и солд. Цена сделки ...50 куе


для начала рекомендую поинтересоваться шо вообще происходит в штатах и конкретно в нй (хотя бардак уже по всей стране)
https://www.facebook.com/samsebeskazal/ ... 3227022024
ну а потом поинтересоваться шо такое "апстейт"
https://samsebeskazal.com/sposts/2019-1 ... -nyu-jork/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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