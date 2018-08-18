Додано: Вів 14 лип, 2020 12:23

zРадио происходящее в сша и самое главное - причины происходящего - жесткий оффтоп в этой теме

но ты как всегда путаешь причины и следствия, цифродрочер

я высказался лишь по поводу кейса с покупкой недвиги в апстейте в том смысле, шо нет ничего удивительного в сбросе неликвида в ипенях после 3х месяцев карантина - и на этом тему со штатами нужно закрывать, а ты уже приготовился снова сыпануть ворох цифр, которые никогда не был в состоянии хоть сколько нибудь правильно трактовать



что касается украинского рынка недвиги - мой прогноз неизменен с весны 2019го и ни о каком росте я не говорил

но в который раз хочу отметить, что на него в гораздо больше мере оказывают влияние украинские реалии, а не то, что ты постоянно тянешь в эту ветку

по крайней мере пока это именно так

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