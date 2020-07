Додано: Вів 14 лип, 2020 12:34

zРадио написав: kingkongovets написав: но в который раз хочу отметить, что на него в гораздо больше мере оказывают влияние украинские реалии, а не то, что ты постоянно тянешь в эту ветку

по крайней мере пока это именно так но в который раз хочу отметить, что на него в гораздо больше мере оказывают влияние украинские реалии, а не то, что ты постоянно тянешь в эту веткупо крайней мере пока это именно так



В "обычные" времена - согласен, глобальные факторы вторичны. Но у нас на дворе необычные. В 2008-м первопричиной обвала КРЖН послужил именно ипотечный кризис в США (с лагом 9 месяцев). И сегодня состояние американской экономики также окажет огромное влияние на КРЖН в ближайшем будущем В "обычные" времена - согласен, глобальные факторы вторичны. Но у нас на дворе необычные. В 2008-м первопричиной обвала КРЖН послужил именно ипотечный кризис в США (с лагом 9 месяцев). И сегодня состояние американской экономики также окажет огромное влияние на КРЖН в ближайшем будущем



zРадио

в 2008ом украинский рынок недвиги был раскален ипотекой до предела, сейчас этого нет и близко - вспокойся вже, оналитег мамкин

у нас много негативных факторов и может стать еще больше - это и возможная эскалация агрессии с северо-востока и очень явственная уже угроза инфляции, и дефолта, и все это вместе, а тебя переклинило на штатах в 2008ом украинский рынок недвиги был раскален ипотекой до предела, сейчас этого нет и близко - вспокойся вже, оналитег мамкину нас много негативных факторов и может стать еще больше - это и возможная эскалация агрессии с северо-востока и очень явственная уже угроза инфляции, и дефолта, и все это вместе, а тебя переклинило на штатах

Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 14 лип, 2020 12:35, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.