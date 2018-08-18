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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лип, 2020 12:28
kingkongovets написав:
но в который раз хочу отметить, что на него в гораздо больше мере оказывают влияние украинские реалии, а не то, что ты постоянно тянешь в эту ветку
по крайней мере пока это именно так
В "обычные" времена - согласен, глобальные факторы вторичны. Но у нас на дворе необычные. В 2008-м первопричиной обвала КРЖН послужил именно ипотечный кризис в США (с лагом 9 месяцев). И сегодня состояние американской экономики также окажет огромное влияние на КРЖН в ближайшем будущем
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:31
kingkongovets написав:zРадио
происходящее в сша и самое главное - причины происходящего - жесткий оффтоп в этой теме
но ты как всегда путаешь причины и следствия, цифродрочер
я высказался лишь по поводу кейса с покупкой недвиги в апстейте в том смысле, шо нет ничего удивительного в сбросе неликвида в ипенях после 3х месяцев карантина - и на этом тему со штатами нужно закрывать, а ты уже приготовился снова сыпануть ворох цифр, которые никогда не был в состоянии хоть сколько нибудь правильно трактовать
что касается украинского рынка недвиги - мой прогноз неизменен с весны 2019го и ни о каком росте я не говорил
но в который раз хочу отметить, что на него в гораздо больше мере оказывают влияние украинские реалии, а не то, что ты постоянно тянешь в эту ветку
по крайней мере пока это именно так
ККЦ каже що в нас закрита економіка як в Північній Кореї?
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:32
fenix81 написав:
зарылся копытами в недвигу )
в день задатка долгонул до ЗП всю зп а через пару часов был сокращён тем же днём )) афигеть совпадение но двушка радует и ценой и локацией
алень обыкновенный)
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:33
zРадио написав: kingkongovets написав:
но в который раз хочу отметить, что на него в гораздо больше мере оказывают влияние украинские реалии, а не то, что ты постоянно тянешь в эту ветку
по крайней мере пока это именно так
В "обычные" времена - согласен, глобальные факторы вторичны. Но у нас на дворе необычные. В 2008-м первопричиной обвала КРЖН послужил именно ипотечный кризис в США (с лагом 9 месяцев). И сегодня состояние американской экономики также окажет огромное влияние на КРЖН в ближайшем будущем
Почему, на фоне временного отскока цен и роста спроса - сидим на попе ровно и не продаем свой неликвид, чтобы когда "состояние американской экономики также окажет огромное влияние на КРЖН в ближайшем будущем" откупиться в 2 раза дешевле? (ведь огромное влияние не может выражаться в несчастных 20%)
Формулируем теорию>>>верим в нее>>>действуем
Иначе это все пустой звук.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:34
zРадио
zРадио написав: kingkongovets написав:
но в который раз хочу отметить, что на него в гораздо больше мере оказывают влияние украинские реалии, а не то, что ты постоянно тянешь в эту ветку
по крайней мере пока это именно так
В "обычные" времена - согласен, глобальные факторы вторичны. Но у нас на дворе необычные. В 2008-м первопричиной обвала КРЖН послужил именно ипотечный кризис в США (с лагом 9 месяцев). И сегодня состояние американской экономики также окажет огромное влияние на КРЖН в ближайшем будущем
в 2008ом украинский рынок недвиги был раскален ипотекой до предела, сейчас этого нет и близко - вспокойся вже, оналитег мамкин
у нас много негативных факторов и может стать еще больше - это и возможная эскалация агрессии с северо-востока и очень явственная уже угроза инфляции, и дефолта, и все это вместе, а тебя переклинило на штатах
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 14 лип, 2020 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:34
Первый написав:
Навіщо тут ця інформація?
Благодари, что кто-то ее дает! Я не знаю, вначале 2008-го давал кто-то, или не давал сюда такую же, но предполагаю, что если да, то такие как ты и тогда возмущались
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:37
zРадио написав: Первый написав:
Навіщо тут ця інформація?
Благодари, что кто-то ее дает! Я не знаю, вначале 2008-го давал кто-то, или не давал сюда такую же, но предполагаю, что если да, то такие как ты и тогда возмущались
ну почему все епаньки лезут именно в тему про недвигу?
вам тут шо медом помазано?
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:38
zРадио написав: Первый написав:
Навіщо тут ця інформація?
Благодари, что кто-то ее дает! Я не знаю, вначале 2008-го давал кто-то, или не давал сюда такую же, но предполагаю, что если да, то такие как ты и тогда возмущались
Сейчас не 2008й год. И люди, которые клали болт на твою писанину - неплохо отоварились во время карантина. Те кто читал и внимал - сидят с каклетой и наблюдают за очередным отскоком цен. Ну, надежда умирает последней - осенью точно что-то купят.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:38
kingkongovets написав:zРадио
в 2008ом украинский рынок недвиги был раскален ипотекой до предела, сейчас этого нет и близко - вспокойся вже, оналитег мамкин
у нас много негативных факторов и может стать еще больше - это и возможная эскалация агрессии с северо-востока и очень явственная уже угроза инфляции, и дефолта, и все это вместе, а тебя переклинило на штатах
Поэтому я прогнозирую минус 20-40%, а не минус 40-70%. Так что сам вспокойся, лорд папкин
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:40
airmax78 написав:
Сейчас не 2008й год. И люди, которые клали болт на твою писанину - неплохо отоварились во время карантина. Те кто читал и внимал - сидят с каклетой и наблюдают за очередным отскоком цен. Ну, надежда умирает последней - осенью точно что-то купят.
Ахахах, 2 рыловских загона в одном коротком комментарии - вал покупок в карантин (1) и посл-каратнинный отскок (2). Ну не пались ты так явно!
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