kingkongovets написав:

происходящее в сша и самое главное - причины происходящего - жесткий оффтоп в этой темено ты как всегда путаешь причины и следствия, цифродрочеря высказался лишь по поводу кейса с покупкой недвиги в апстейте в том смысле, шо нет ничего удивительного в сбросе неликвида в ипенях после 3х месяцев карантина - и на этом тему со штатами нужно закрывать, а ты уже приготовился снова сыпануть ворох цифр, которые никогда не был в состоянии хоть сколько нибудь правильно трактоватьчто касается украинского рынка недвиги - мой прогноз неизменен с весны 2019го и ни о каком росте я не говорилно в который раз хочу отметить, что на него в гораздо больше мере оказывают влияние украинские реалии, а не то, что ты постоянно тянешь в эту веткупо крайней мере пока это именно так