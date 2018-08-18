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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:40
airmax78 написав: zРадио написав: Первый написав:
Навіщо тут ця інформація?
Благодари, что кто-то ее дает! Я не знаю, вначале 2008-го давал кто-то, или не давал сюда такую же, но предполагаю, что если да, то такие как ты и тогда возмущались
Сейчас не 2008й год. И люди, которые клали болт на твою писанину - неплохо отоварились во время карантина. Те кто читал и внимал - сидят с каклетой и наблюдают за очередным отскоком цен. Ну, надежда умирает последней - осенью точно что-то купят.
да и ща покупаем/продаем.Тут весело))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:44
zРадио написав: airmax78 написав:
Сейчас не 2008й год. И люди, которые клали болт на твою писанину - неплохо отоварились во время карантина. Те кто читал и внимал - сидят с каклетой и наблюдают за очередным отскоком цен. Ну, надежда умирает последней - осенью точно что-то купят.
Ахахах, 2 рыловских загона в одном коротком комментарии - вал покупок в карантин (1) и посл-каратнинный отскок (2). Ну не пались ты так явно!
Откуда вал? Единичные сделки - но по таким хорошим ценам, которых уже нет. Ты же выражаешь мнение толпы. Просто красиво его формулируешь и наполняешь мусорной статистикой чтобы он полновеснее звучало. Результат - 0. Бери пример с Трололо. Будь ближе к реальности и не формулируй очевидное, выдавая это за глубокую аналитику.
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1
Додано: Вів 14 лип, 2020 12:46
zРадио написав: airmax78 написав:
Сейчас не 2008й год. И люди, которые клали болт на твою писанину - неплохо отоварились во время карантина. Те кто читал и внимал - сидят с каклетой и наблюдают за очередным отскоком цен. Ну, надежда умирает последней - осенью точно что-то купят.
Ахахах, 2 рыловских загона в одном коротком комментарии - вал покупок в карантин (1) и посл-каратнинный отскок (2). Ну не пались ты так явно!
смотрю загород разлетается.сам не верил в их хотелки,но по двум дачам
Соседские разлетелись,которые висели пару лет.отакэ
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:47
kingkongovets написав:
zРадио
zРадио написав: kingkongovets написав:
но в который раз хочу отметить, что на него в гораздо больше мере оказывают влияние украинские реалии, а не то, что ты постоянно тянешь в эту ветку
по крайней мере пока это именно так
В "обычные" времена - согласен, глобальные факторы вторичны. Но у нас на дворе необычные. В 2008-м первопричиной обвала КРЖН послужил именно ипотечный кризис в США (с лагом 9 месяцев). И сегодня состояние американской экономики также окажет огромное влияние на КРЖН в ближайшем будущем
в 2008ом украинский рынок недвиги был раскален ипотекой до предела, сейчас этого нет и близко - вспокойся вже, оналитег мамкин
у нас много негативных факторов и может стать еще больше - это и возможная эскалация агрессии с северо-востока и очень явственная уже угроза инфляции, и дефолта, и все это вместе, а тебя переклинило на штатах
круті ІТшники вилітають як корки, без "виходного пособія" в один день, fenix81 в приклад.
Але ККЦ - ніні, економіка Америки на КРЖН не впливає, кріза мінєт.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:47
zРадио написав: Первый написав:
Навіщо тут ця інформація?
Благодари, что кто-то ее дает! Я не знаю, вначале 2008-го давал кто-то, или не давал сюда такую же, но предполагаю, что если да, то такие как ты и тогда возмущались
Навіщо мені знати дефіцит бюджету США? Тим більше без висновків чому і що це значить?
Давай дефіцит бюджету РФ, Норвегії і Китаю. Це дуже важливо для коли хрущ впаде на 20%.
Ти реально ржачний. Що з цією важливою інформацією робити? Що тИ з нею робиш крім засирання гілки?
Всім процвітання!
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:48
flyman написав:
круті ІТшники вилітають як корки, без "виходного пособія" в один день, fenix81 в приклад.
Але ККЦ - ніні, економіка Америки на КРЖН не впливає, кріза мінєт.
Ти купив напівпідвал за 200 кгрн. Бюджет США невиконано на 78 %. Твої дії.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:49
zРадио написав: airmax78 написав:
Сейчас не 2008й год. И люди, которые клали болт на твою писанину - неплохо отоварились во время карантина. Те кто читал и внимал - сидят с каклетой и наблюдают за очередным отскоком цен. Ну, надежда умирает последней - осенью точно что-то купят.
Ахахах, 2 рыловских загона в одном коротком комментарии - вал покупок в карантин (1) и посл-каратнинный отскок (2). Ну не пались ты так явно!
сценарій подібний, спочатку гривнє укрепляж НБУ Стельмах/Яша, тергетування інфляції, потім кріза мінєт, а потім курс р0кетой ввєрх, КРЖН топором на дно.
Але рили кококо ... КРЖН - тиха гавань ... кококо ...
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:53
Первый написав: flyman написав:
круті ІТшники вилітають як корки, без "виходного пособія" в один день, fenix81 в приклад.
Але ККЦ - ніні, економіка Америки на КРЖН не впливає, кріза мінєт.
Ти купив напівпідвал за 200 кгрн. Бюджет США невиконано на 78 %. Твої дії.
за 201К.
У 2015 готове на 95% за 2/3 ціни 2013 воздуха котлована.
До того навіть не чухав за вухом, так як вважав, що переоцінений бетон.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:56
flyman написав: Первый написав: flyman написав:
круті ІТшники вилітають як корки, без "виходного пособія" в один день, fenix81 в приклад.
Але ККЦ - ніні, економіка Америки на КРЖН не впливає, кріза мінєт.
Ти купив напівпідвал за 200 кгрн. Бюджет США невиконано на 78 %. Твої дії.
за 201К.
У 2015 готове на 95% за 2/3 ціни 2013 воздуха котлована.
14 липня 2020 року Ти кажеш про мега важливу інформацію для кржн від зРадіо щодо дефіциту бюджету США.
У тебе напівпідвал за 201 кгрн. Твої дії.
Зи Від зРадіо ми їх не дочекаємося. У нього акустика там якась, тому недовиконання бюджету США його минет і не задіне.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:03
Первый написав:
14 липня 2020 року Ти кажеш про мега важливу інформацію для кржн від зРадіо щодо дефіциту бюджету США.
У тебе напівпідвал за 201 кгрн. Твої дії.
Зи Від зРадіо ми їх не дочекаємося. У нього акустика там якась, тому недовиконання бюджету США його минет і не задіне.
Продовжую оточення Київа кавалірками.
Підчікую момент для офенсиви.
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