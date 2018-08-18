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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4748474947504751

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 135
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:04

  Первый написав:14 липня 2020 року Ти кажеш про мега важливу інформацію для кржн від зРадіо щодо дефіциту бюджету США.
У тебе напівпідвал за 201 кгрн. Твої дії.


он собирается дождаться пока все "крутые айтишники повылетают как пробки без выходного пособия" и скупит у них недостающие для замыкания кольца вокруг киева кавалирки - такая у него походу "барбаросса"
по закону жанра несчастья происходят только с другими, алсо и дешевеют исключительно чужие прелести
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:05

  airmax78 написав:Единичные сделки - но по таким хорошим ценам, которых уже нет.


Покажи! Потому что это похоже на очередной бездоказательный шорткат рокетчиков.

Круши, по которым я слежу за динамикой цены - те, что без ремонта, сегодня по цене мая (на 10-15% ниже цены марта), те, что с ремонтом, продолжают падать (на 15-20% ниже цены марта). Пруфы давал на прошлой неделе.

Причины, по которым сегодня часть цен хотелок пытаются вернуть назад, я тоже уже объяснял:
1) временное ложно-иллюзорное ощущение окончания карантина у тех, кто отказывается видеть кризис;
2) и невозможность продать без существенного торга - пытаются поднять ценник, чтобы было куда торговаться
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 14 лип, 2020 13:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:07

  flyman написав:
  Первый написав:
14 липня 2020 року Ти кажеш про мега важливу інформацію для кржн від зРадіо щодо дефіциту бюджету США.
У тебе напівпідвал за 201 кгрн. Твої дії.
Зи Від зРадіо ми їх не дочекаємося. У нього акустика там якась, тому недовиконання бюджету США його минет і не задіне.

Продовжую оточення Київа кавалірками.
Підчікую момент для офенсиви.

Не надо окружать. Наступило время для подготовки к высадке десанта в центре. Если Парус или Гулливер или обоих распилят на кавалирки - рынок в центре обрушится в бездну. Вот тут и надо будет просто пойти и выбрать вид: на Бессарабку или на Мариинский или в сторону Олимпийского. Отлистать па300 за квадрат и приступать к жлоб-ремонту.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 14 лип, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:08

  kingkongovets написав:
  Первый написав:14 липня 2020 року Ти кажеш про мега важливу інформацію для кржн від зРадіо щодо дефіциту бюджету США.
У тебе напівпідвал за 201 кгрн. Твої дії.


он собирается дождаться пока все "крутые айтишники повылетают как пробки без выходного пособия" и скупит у них недостающие для замыкания кольца вокруг киева кавалирки - такая у него походу "барбаросса"
по закону жанра несчастья происходят только с другими, алсо и дешевеют исключительно чужие прелести

для замиканія кольца лишилася синя вєтка (метро на Трою не в счьот), макаронобєсіє перебило план ...
тепер зачаївся в очікуванні
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:10

  flyman написав:для замиканія кольца лишилася синя вєтка (метро на Трою не в счьот), макаронобєсіє перебило план ...
тепер зачаївся в очікуванні


так я повторю вопрос - кризис в штатах на твое трудоустройство не повлияет же? а на цену твоей недвиги?
про украинские проблемы даже не спрашиваю - понимаю шо ты выше этого
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:12

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Единичные сделки - но по таким хорошим ценам, которых уже нет.


Покажи! Потому что это похоже на очередной бездоказательный шорткат рокетчиков.

Круши, по которым я слежу за динамикой цены - те, что без ремонта, сегодня по цене мая (на 10-15% ниже цены марта), те, что с ремонтом, продолжают падать (на 15-20% ниже цены марта). Пруфы давал на прошлой неделе.

Причины, по которым сегодня часть цен хотелок пытаются вернуть назад, я тоже уже объяснял:
1) временное ложно-иллюзорное ощущение окончания карантина у тех, кто отказывается видеть кризис;
2) и невозможность продать без существенного торга - пытаются поднять ценник, чтобы было куда торговаться

Тут минимум пару человек отписывались. Но на фоне "завтрамывсеумрем" прошло незамеченным.
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