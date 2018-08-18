|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:04
Первый написав:
14 липня 2020 року Ти кажеш про мега важливу інформацію для кржн від зРадіо щодо дефіциту бюджету США.
У тебе напівпідвал за 201 кгрн. Твої дії.
он собирается дождаться пока все "крутые айтишники повылетают как пробки без выходного пособия" и скупит у них недостающие для замыкания кольца вокруг киева кавалирки - такая у него походу "барбаросса"
по закону жанра несчастья происходят только с другими, алсо и дешевеют исключительно чужие прелести
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7811
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 845 раз.
- Подякували: 1306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:05
airmax78 написав:
Единичные сделки - но по таким хорошим ценам, которых уже нет.
Покажи! Потому что это похоже на очередной бездоказательный шорткат рокетчиков.
Круши, по которым я слежу за динамикой цены - те, что без ремонта, сегодня по цене мая (на 10-15% ниже цены марта), те, что с ремонтом, продолжают падать (на 15-20% ниже цены марта). Пруфы давал на прошлой неделе.
Причины, по которым сегодня часть цен хотелок пытаются вернуть назад, я тоже уже объяснял:
1) временное ложно-иллюзорное ощущение окончания карантина у тех, кто отказывается видеть кризис;
2) и невозможность продать без существенного торга - пытаются поднять ценник, чтобы было куда торговаться
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 14 лип, 2020 13:08, всього редагувалось 2 разів.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6580
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1130 раз.
- Подякували: 2578 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:07
flyman написав: Первый написав:
14 липня 2020 року Ти кажеш про мега важливу інформацію для кржн від зРадіо щодо дефіциту бюджету США.
У тебе напівпідвал за 201 кгрн. Твої дії.
Зи Від зРадіо ми їх не дочекаємося. У нього акустика там якась, тому недовиконання бюджету США його минет і не задіне.
Продовжую оточення Київа кавалірками.
Підчікую момент для офенсиви.
Не надо окружать. Наступило время для подготовки к высадке десанта в центре. Если Парус или Гулливер или обоих распилят на кавалирки - рынок в центре обрушится в бездну. Вот тут и надо будет просто пойти и выбрать вид: на Бессарабку или на Мариинский или в сторону Олимпийского. Отлистать па300 за квадрат и приступать к жлоб-ремонту.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 14 лип, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35302
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 872 раз.
- Подякували: 4144 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:08
kingkongovets написав: Первый написав:
14 липня 2020 року Ти кажеш про мега важливу інформацію для кржн від зРадіо щодо дефіциту бюджету США.
У тебе напівпідвал за 201 кгрн. Твої дії.
он собирается дождаться пока все "крутые айтишники повылетают как пробки без выходного пособия" и скупит у них недостающие для замыкания кольца вокруг киева кавалирки - такая у него походу "барбаросса"
по закону жанра несчастья происходят только с другими, алсо и дешевеют исключительно чужие прелести
для замиканія кольца лишилася синя вєтка (метро на Трою не в счьот), макаронобєсіє перебило план ...
тепер зачаївся в очікуванні
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20429
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1129 раз.
- Подякували: 1435 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:10
flyman написав:
для замиканія кольца лишилася синя вєтка (метро на Трою не в счьот), макаронобєсіє перебило план ...
тепер зачаївся в очікуванні
так я повторю вопрос - кризис в штатах на твое трудоустройство не повлияет же? а на цену твоей недвиги?
про украинские проблемы даже не спрашиваю - понимаю шо ты выше этого
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7811
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 845 раз.
- Подякували: 1306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:12
zРадио написав: airmax78 написав:
Единичные сделки - но по таким хорошим ценам, которых уже нет.
Покажи! Потому что это похоже на очередной бездоказательный шорткат рокетчиков.
Круши, по которым я слежу за динамикой цены - те, что без ремонта, сегодня по цене мая (на 10-15% ниже цены марта), те, что с ремонтом, продолжают падать (на 15-20% ниже цены марта). Пруфы давал на прошлой неделе.
Причины, по которым сегодня часть цен хотелок пытаются вернуть назад, я тоже уже объяснял:
1) временное ложно-иллюзорное ощущение окончания карантина у тех, кто отказывается видеть кризис;
2) и невозможность продать без существенного торга - пытаются поднять ценник, чтобы было куда торговаться
Тут минимум пару человек отписывались. Но на фоне "завтрамывсеумрем" прошло незамеченным.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35302
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 872 раз.
- Подякували: 4144 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18694
|3074024
|
|
|466
|199037
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14322
|
|