Додано: Вів 14 лип, 2020 13:04

Первый написав: 14 липня 2020 року Ти кажеш про мега важливу інформацію для кржн від зРадіо щодо дефіциту бюджету США.

У тебе напівпідвал за 201 кгрн. Твої дії. 14 липня 2020 року Ти кажеш про мега важливу інформацію для кржн від зРадіо щодо дефіциту бюджету США.У тебе напівпідвал за 201 кгрн. Твої дії.



он собирается дождаться пока все "крутые айтишники повылетают как пробки без выходного пособия" и скупит у них недостающие для замыкания кольца вокруг киева кавалирки - такая у него походу "барбаросса"

по закону жанра несчастья происходят только с другими, алсо и дешевеют исключительно чужие прелести он собирается дождаться пока все "крутые айтишники повылетают как пробки без выходного пособия" и скупит у них недостающие для замыкания кольца вокруг киева кавалирки - такая у него походу "барбаросса"по закону жанра несчастья происходят только с другими, алсо и дешевеют исключительно чужие прелести

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.