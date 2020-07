Додано: Вів 14 лип, 2020 13:42

change_pm написав: sequence написав: Мизантрóп написав: .. смотрю загород разлетается.сам не верил в их хотелки,но по двум дачам

Соседские разлетелись,которые висели пару лет.отакэ

когда я в самом начале карантина вещал, что так и будет, местные урбанисты просто исходили слюной "ффсьо это хвигня, вот киевский бетон!"

це все відкладений попит

це все відкладений попит

тільки загород задовільниться, зразу на центр Києва перейде...



ну центр пока на окрестные села не меняют

просто докупают дома и дачи те, у кого их пока не было

ну центр пока на окрестные села не меняютпросто докупают дома и дачи те, у кого их пока не былотак шо именно отложенный спрос, да

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.