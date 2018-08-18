Додано: Вів 14 лип, 2020 13:49

flyman написав: ..

для замиканія кольца лишилася синя вєтка (метро на Трою не в счьот), макаронобєсіє перебило план ...

тепер зачаївся в очікуванні ..для замиканія кольца лишилася синя вєтка (метро на Трою не в счьот), макаронобєсіє перебило план ...тепер зачаївся в очікуванні

Флай, шутки шутками, но это правда, что ты цоколя массово скупаешь "у пэрэдмисти"? Не, ну я все понимаю, кроме стратегии. ИМХО, бузинес-планы может быть только такими:1) ждем, пока ЖЕКу понадобится подсобка, или погреб для инвентаря, или комнатка для уборщицы. Вероятность 50/50 - или понадобится, или не понадобится. Это неплохо, можно даже не хеджироваться;2) можно нагло расширить капитальные стены и сделать вип-гараж. Есть проблема - отапливаемый гараж с автомойкой нужно быстро продать, пока его не зальют бетоном нэгодующие соседи;3) пользуясь монопольно подземной локацией можно расширить землянку и сделать супер-погреб, где можно сдавать места под картоху соседям. Также, можно организовать тир. Последний вариант предпочтительный, ибо возмущенные соседи не будут громко нэгодовать.4) снова таки, немного расширив землянку, можно сделать грибницу, с минимальными расходами на поддержание климата.