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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:33
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Тут минимум пару человек отписывались. Но на фоне "завтрамывсеумрем" прошло незамеченным.
Фарс! Во-первых, "завтрамывсемумрем" - это твоя придумка, я пишу совсем о другом. Ни один лорд не умрет от временного падения стоимости своих объектов на 20-40%, уверяю тебя ))) И ты не умрешь, купив на пике - с кем не бывает... Во-вторых, по "паре человек" ты хочешь делать какие-то далекоидущие выводы? Ты в каком селе свой MBA получал?
Я смотрю на индексы, и вообще не отрицаю то, что краткосрочно они сейчас покажут легкие признаки восстановления. Но поскольку фундамент для восстановления отсутствует, то это не более, чем технический фактор, который сойдет на нет уже к концу лета
А почему ты решил, что я купил на пике? Я купил по цене на 50% ниже 2012 года (этап котлован) и 25% ниже 2016 года (этап ввод в эксплуатацию). И это цены за средние этажи. Вид я получил бесплатно.
В 10й раз повторяю: если ты уверен в своей теории скорого ПЦа - почему теряешь время на ветке, вместо того, чтобы поднять эти 20-40% от цены своей квартиры? Не нужны деньги? Или не очень веришь?
Проспав момент, да і гроші не потрібні.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:38
sequence написав: Мизантрóп написав:
.. смотрю загород разлетается.сам не верил в их хотелки,но по двум дачам
Соседские разлетелись,которые висели пару лет.отакэ
когда я в самом начале карантина вещал, что так и будет, местные урбанисты просто исходили слюной "ффсьо это хвигня, вот киевский бетон!"
це все відкладений попит
тільки загород задовільниться, зразу на центр Києва перейде...
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:42
change_pm написав: sequence написав: Мизантрóп написав:
.. смотрю загород разлетается.сам не верил в их хотелки,но по двум дачам
Соседские разлетелись,которые висели пару лет.отакэ
когда я в самом начале карантина вещал, что так и будет, местные урбанисты просто исходили слюной "ффсьо это хвигня, вот киевский бетон!"
це все відкладений попит
тільки загород задовільниться, зразу на центр Києва перейде...
ну центр пока на окрестные села не меняют
просто докупают дома и дачи те, у кого их пока не было
так шо именно отложенный спрос, да
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:45
flyman написав:
обично до аірмакса зміна тренда доходить через 2 роки, доказано лосіками-полтосіками
Флай, но у тебя-то модной аккустики нет в подвале. Да и в принципе там минимализм доведенный до совершенства - держаться не за что и в прямом и в переносном смысле. Ты то - не айрмакс - до тебя сразу все доходит. Ты чего тупишь? Все обвалится стремительным домкратом. Хфонд вложил - хфонд вытащишь, но при курсе 60 грн. за доллар. Чего ждем? Хочешь пасти лосей как айрмакс?
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:49
flyman написав:
..
для замиканія кольца лишилася синя вєтка (метро на Трою не в счьот), макаронобєсіє перебило план ...
тепер зачаївся в очікуванні
Флай, шутки шутками, но это правда, что ты цоколя массово скупаешь "у пэрэдмисти"? Не, ну я все понимаю, кроме стратегии. ИМХО, бузинес-планы может быть только такими:
1) ждем, пока ЖЕКу понадобится подсобка, или погреб для инвентаря, или комнатка для уборщицы. Вероятность 50/50 - или понадобится, или не понадобится. Это неплохо, можно даже не хеджироваться;
2) можно нагло расширить капитальные стены и сделать вип-гараж. Есть проблема - отапливаемый гараж с автомойкой нужно быстро продать, пока его не зальют бетоном нэгодующие соседи;
3) пользуясь монопольно подземной локацией можно расширить землянку и сделать супер-погреб, где можно сдавать места под картоху соседям. Также, можно организовать тир. Последний вариант предпочтительный, ибо возмущенные соседи не будут громко нэгодовать.
4) снова таки, немного расширив землянку, можно сделать грибницу, с минимальными расходами на поддержание климата.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:50
airmax78 написав: flyman написав:
обично до аірмакса зміна тренда доходить через 2 роки, доказано лосіками-полтосіками
Флай, но у тебя-то модной аккустики нет в подвале. Да и в принципе там минимализм доведенный до совершенства - держаться не за что и в прямом и в переносном смысле. Ты то - не айрмакс - до тебя сразу все доходит. Ты чего тупишь? Все обвалится стремительным домкратом. Хфонд вложил - хфонд вытащишь, но при курсе 60 грн. за доллар. Чего ждем? Хочешь пасти лосей как айрмакс?
Ты бы слово "акустика" научился без ошибок писать, а потом уже - умничать
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:50
flyman написав:
20% аутсорсного ІТ
kingkongovets написав: flyman написав:
для замиканія кольца лишилася синя вєтка (метро на Трою не в счьот), макаронобєсіє перебило план ...
тепер зачаївся в очікуванні
так я повторю вопрос - кризис в штатах на твое трудоустройство не повлияет же
? а на цену твоей недвиги?
про украинские проблемы даже не спрашиваю - понимаю шо ты выше этого
ушло смоктать чупа чупс,
ршета або сидять як миші, аби не вигнали і забули про саларі ревью, багатьом порізали рейти.
флай, відповідь на питання аудиторія не почула.
які прогнози по подальшій ситуації в аутсорсі?
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:52
airmax78 написав: flyman написав:
обично до аірмакса зміна тренда доходить через 2 роки, доказано лосіками-полтосіками
Флай, но у тебя-то модной аккустики нет в подвале. Да и в принципе там минимализм доведенный до совершенства - держаться не за что и в прямом и в переносном смысле. Ты то - не айрмакс - до тебя сразу все доходит. Ты чего тупишь? Все обвалится стремительным домкратом. Хфонд вложил - хфонд вытащишь, но при курсе 60 грн. за доллар. Чего ждем? Хочешь пасти лосей как айрмакс?
зРадіо згоден на лося в 40%. Може і Флай такий?
Аналітики це досить сурові хлопці та дівчата:-)
Востаннє редагувалось Первый
в Вів 14 лип, 2020 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:53
zРадио написав: airmax78 написав: flyman написав:
обично до аірмакса зміна тренда доходить через 2 роки, доказано лосіками-полтосіками
Флай, но у тебя-то модной аккустики нет в подвале. Да и в принципе там минимализм доведенный до совершенства - держаться не за что и в прямом и в переносном смысле. Ты то - не айрмакс - до тебя сразу все доходит. Ты чего тупишь? Все обвалится стремительным домкратом. Хфонд вложил - хфонд вытащишь, но при курсе 60 грн. за доллар. Чего ждем? Хочешь пасти лосей как айрмакс?
Ты бы слово "акустика" научился без ошибок писать, а потом уже - умничать
Ты давай ОЛХом учись пользоваться, теоретег.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:57
sequence написав:
4) снова таки, немного расширив землянку, можно сделать грибницу
, с минимальными расходами на поддержание климата.
Прочитала как грОбницу. А чего, тема может быть актуальной. Можно 5-ым пунктом пустить. Правда, солнечная сторона - летом может быть душок.
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