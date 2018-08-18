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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47514752475347544755>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 136
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:59

  airmax78 написав:
  flyman написав:обично до аірмакса зміна тренда доходить через 2 роки, доказано лосіками-полтосіками

Флай, но у тебя-то модной аккустики нет в подвале. Да и в принципе там минимализм доведенный до совершенства - держаться не за что и в прямом и в переносном смысле. Ты то - не айрмакс - до тебя сразу все доходит. Ты чего тупишь? Все обвалится стремительным домкратом. Хфонд вложил - хфонд вытащишь, но при курсе 60 грн. за доллар. Чего ждем? Хочешь пасти лосей как айрмакс?

не поняв про модну акустіку?
єслі шо сусідів збоків не чути, а зверху, коли лишаюся на суботу-неділю, іноді чутно як бігають та стрибають по квартирі діти (годину-другу, потім втомлюються).
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:01

  airmax78 написав:А почему ты решил, что я купил на пике? Я купил по цене на 50% ниже 2012 года (этап котлован) и 25% ниже 2016 года (этап ввод в эксплуатацию). И это цены за средние этажи. Вид я получил бесплатно.


в 2013ом вы тоже считали, шо совершили выгодную покупку
а в 2016ом с апломбом доказывали шо недвиге еще падать и падать и носили титул предводителя обвалишек
просто напоминаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:05

  airmax78 написав:
  flyman написав:обично до аірмакса зміна тренда доходить через 2 роки, доказано лосіками-полтосіками

Флай, но у тебя-то модной аккустики нет в подвале. Да и в принципе там минимализм доведенный до совершенства - держаться не за что и в прямом и в переносном смысле. Ты то - не айрмакс - до тебя сразу все доходит. Ты чего тупишь? Все обвалится стремительным домкратом. Хфонд вложил - хфонд вытащишь, но при курсе 60 грн. за доллар. Чего ждем? Хочешь пасти лосей как айрмакс?

Я не збираюсь продавати, в мене зимою на обігрів ішло 60 квт в місяць, літом зараз 15 квт., квартплата менше $10.
Зручно добиратися до дачі (купив складний вєлік, то тепер першою електричкою туда, останньою назад) і до Києва (10 хв. пішки до платформи), думаю що ще докуплю поряд кавалірку в в новому ЖК ближче до електричок.
Можна буде або з часом зробити або офіс та найняти галєрщиків, або спортзал, або склад, або здавати понаїхам, або зимівку як в акурта, щоб не мерзнути на дачі.
Мені подабається.
у 2022 Фонд обіцяли 800К. Може тоді продам за Фонд, якщо курс буде ПА30.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:07

  flyman написав:..
Я не збираюсь продавати, в мене зимою на обігрів ішло 60 квт в місяць, літом зараз 15 квт., ..

круто, а зачем летом отапливать погреб?
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:07

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:обично до аірмакса зміна тренда доходить через 2 роки, доказано лосіками-полтосіками

Флай, но у тебя-то модной аккустики нет в подвале. Да и в принципе там минимализм доведенный до совершенства - держаться не за что и в прямом и в переносном смысле. Ты то - не айрмакс - до тебя сразу все доходит. Ты чего тупишь? Все обвалится стремительным домкратом. Хфонд вложил - хфонд вытащишь, но при курсе 60 грн. за доллар. Чего ждем? Хочешь пасти лосей как айрмакс?


Ты бы слово "акустика" научился без ошибок писать, а потом уже - умничать

дик, поки що тільки МБА з ростовской прачєчной, а не проффессор
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:07

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:обично до аірмакса зміна тренда доходить через 2 роки, доказано лосіками-полтосіками

Флай, но у тебя-то модной аккустики нет в подвале. Да и в принципе там минимализм доведенный до совершенства - держаться не за что и в прямом и в переносном смысле. Ты то - не айрмакс - до тебя сразу все доходит. Ты чего тупишь? Все обвалится стремительным домкратом. Хфонд вложил - хфонд вытащишь, но при курсе 60 грн. за доллар. Чего ждем? Хочешь пасти лосей как айрмакс?

Я не збираюсь продавати, в мене зимою на обігрів ішло 60 квт в місяць, літом зараз 15 квт., квартплата менше $10.
Зручно добиратися до дачі (купив складний вєлік, то тепер першою електричкою туда, останньою назад) і до Києва (10 хв. пішки до платформи), думаю що ще докуплю поряд кавалірку в в новому ЖК ближче до електричок.
Можна буде або з часом зробити або офіс та найняти галєрщиків, або спортзал, або склад, або здавати понаїхам, або зимівку як в акурта, щоб не мерзнути на дачі.
Мені подабається.
у 2022 Фонд обіцяли 800К. Може тоді продам за Фонд, якщо курс буде ПА30.

Дефіцит бюджету США 78% не розумію Як за таких показників у власності можна залишити цей об’єкт.

Зи. Я теж мак бук і іфон заряджаю на роботі, але все рівно нагорає більше 15 кВт. На місяць...
Востаннє редагувалось Первый в Вів 14 лип, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:08

  change_pm написав:флай, відповідь на питання аудиторія не почула.

які прогнози по подальшій ситуації в аутсорсі?

прогноз такий, що поки не поборють коронобєсіє, буде ІТ летіти в ноль (не все, але 80% бізнесів однозначно), аутсорс може вирулить якщо Єльфії переключаться на кост сейвінг
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:12

  Natt написав:
  sequence написав: 4) снова таки, немного расширив землянку, можно сделать грибницу, с минимальными расходами на поддержание климата.

Прочитала как грОбницу. А чего, тема может быть актуальной. Можно 5-ым пунктом пустить. Правда, солнечная сторона - летом может быть душок.

будеш фараоншей?
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:13

  sequence написав:
  flyman написав:..
Я не збираюсь продавати, в мене зимою на обігрів ішло 60 квт в місяць, літом зараз 15 квт., ..

круто, а зачем летом отапливать погреб?

холодільнік, мікрохвильовка, бойлєр, ел.плита.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:16

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:А почему ты решил, что я купил на пике? Я купил по цене на 50% ниже 2012 года (этап котлован) и 25% ниже 2016 года (этап ввод в эксплуатацию). И это цены за средние этажи. Вид я получил бесплатно.

в 2013ом вы тоже считали, шо совершили выгодную покупку
а в 2016ом с апломбом доказывали шо недвиге еще падать и падать и носили титул предводителя обвалишек
просто напоминаю

Я також в 19 році взяв зі знижкою, і думав, що герой.

А тепер дивлюсь, що у світі відбувається і виникає думка, що і я, і Макс скуплялись у людей з інсайдом чи з офігеною чуйкою.
Короче допомогли вийти перед падінням в нуль :)
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