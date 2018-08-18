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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4752475347544755>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 136
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:18

  Первый написав:Дефіцит бюджету США 78% не розумію Як за таких показників у власності можна залишити цей об’єкт.

Зи. Я теж мак бук і іфон заряджаю на роботі, але все рівно нагорає більше 15 кВт. На місяць...

вмэсто 1000 слов
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:18

  flyman написав:
  Natt написав:Прочитала как грОбницу. А чего, тема может быть актуальной. Можно 5-ым пунктом пустить. Правда, солнечная сторона - летом может быть душок.

будеш фараоншей?

Если жить на 100 у.е. в месяц, то и правда можно мумифицироваться.
P.S. Хорошо хоть не наложницей царя. а то во многих культурах они плохо кончали, если царь умирал раньше их.
P.S.S. А як же файна кобіта з РП?
Востаннє редагувалось Natt в Вів 14 лип, 2020 14:21, всього редагувалось 1 раз.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:20

  Первый написав:Зи. Я теж мак бук і іфон заряджаю на роботі, але все рівно нагорає більше 15 кВт. На місяць...

Так у вас навряд чи є природний кондиціонер у вигляді землі навколо стін?
Ви по бахатому маєте багато вікон, може ще і кондиціонер, а може ще й не один :)

зі. може на субсідію подати? держава повинна допомогати нужденим! 8)

ззі. флаю допамагати не треба, у нього все є :twisted:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:21

  Natt написав:
  flyman написав:
  Natt написав:Прочитала как грОбницу. А чего, тема может быть актуальной. Можно 5-ым пунктом пустить. Правда, солнечная сторона - летом может быть душок.

будеш фараоншей?

Если жить на 100 у.е. в месяц, то и правда можно мумифицироваться.
P.S. А як же файна кобіта з РП?

ревнуэш?
так це change_pm пропонуэ:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5012699#p5012699
  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Ти ж сам наводив відео про цикли Кондрат"єва. Коли це буде після?

Чи до того після, не впаде економіка % на 50-60, щоб повністю розчистити місце для чогось. Чого? Винищити середній клас+ всіх зробити однаково бідними.

А потім вже зріст :)

не всі будуть падати,
не всі будуть однаково падати...
на смак фломастери різного кольору.

Ну так хамдулілла!
Поїдемо в РП, знайдемо там кобєту, тай заживемо! 8)
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:22

  flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
Я не збираюсь продавати, в мене зимою на обігрів ішло 60 квт в місяць, літом зараз 15 квт., ..

круто, а зачем летом отапливать погреб?

холодільнік, мікрохвильовка, бойлєр, ел.плита.

лять, ты шо, холодильник выключаешь, когда идешь на работу, а все остальное от подземного теплового насоса???
15 КВт - это как ваще?
Даже не буду спрашивать за жену и детей - видно, что подобные расходы вы не потянете
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:22

  Natt написав:
  flyman написав:
  Natt написав:Прочитала как грОбницу. А чего, тема может быть актуальной. Можно 5-ым пунктом пустить. Правда, солнечная сторона - летом может быть душок.

будеш фараоншей?

Если жить на 100 у.е. в месяц, то и правда можно мумифицироваться.
P.S. А як же файна кобіта з РП?

зате не буде атеросклерозу і інфаркту :)

зі. мова йшла просто про кобіту з РП. на файну 100 уе на вистарчить.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:25

  change_pm написав:Може запілім голосовалку згори?
Які у вас плани на КРЖН в 2021 році?
- купляти,
- тримати,
- продавати,
- доробити ремонт
- і т.д.?

Поржати :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:25

  change_pm написав:
  Natt написав:Если жить на 100 у.е. в месяц, то и правда можно мумифицироваться.
P.S. А як же файна кобіта з РП?

зате не буде атеросклерозу і інфаркту :)

зі. мова йшла просто про кобіту з РП. на файну 100 уе на вистарчить.

в кобіт там гроші є, а от з хлопами біда, поїхали в Великобританію сантенхніками, осталися рукожопі, пияки і рукожопі пияки
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:30

  sequence написав: Даже не буду спрашивать за жену и детей - видно, что подобные расходы вы не потянете

Жена и дети - это дополнительный доход (жена зп отдавать будет Флаю на следующую кавалирку, а на детские можно будет полмесяца прожить).
Поставлю на всякий случай смайл :mrgreen: , чтобы это не выглядело, как призыв к действию.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:32

  Natt написав:
  sequence написав: Даже не буду спрашивать за жену и детей - видно, что подобные расходы вы не потянете

Жена и дети - это дополнительный доход (жена зп отдавать будет Флаю на следующую кавалирку, а на детские можно будет полмесяца прожить).

діти в Польщі, це 500+
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flyman
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