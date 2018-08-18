Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:Прочитала как грОбницу. А чего, тема может быть актуальной. Можно 5-ым пунктом пустить. Правда, солнечная сторона - летом может быть душок.
будеш фараоншей?
Если жить на 100 у.е. в месяц, то и правда можно мумифицироваться. P.S. Хорошо хоть не наложницей царя. а то во многих культурах они плохо кончали, если царь умирал раньше их. P.S.S. А як же файна кобіта з РП?
Востаннє редагувалось Natt в Вів 14 лип, 2020 14:21, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:.. Я не збираюсь продавати, в мене зимою на обігрів ішло 60 квт в місяць, літом зараз 15 квт., ..
круто, а зачем летом отапливать погреб?
холодільнік, мікрохвильовка, бойлєр, ел.плита.
лять, ты шо, холодильник выключаешь, когда идешь на работу, а все остальное от подземного теплового насоса??? 15 КВт - это как ваще? Даже не буду спрашивать за жену и детей - видно, что подобные расходы вы не потянете
sequence написав: Даже не буду спрашивать за жену и детей - видно, что подобные расходы вы не потянете
Жена и дети - это дополнительный доход (жена зп отдавать будет Флаю на следующую кавалирку, а на детские можно будет полмесяца прожить). Поставлю на всякий случай смайл , чтобы это не выглядело, как призыв к действию.