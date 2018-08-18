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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4752475347544755

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 136
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:35

  flyman написав:
  Первый написав:Дефіцит бюджету США 78% не розумію Як за таких показників у власності можна залишити цей об’єкт.

Зи. Я теж мак бук і іфон заряджаю на роботі, але все рівно нагорає більше 15 кВт. На місяць...

вмэсто 1000 слов
Зображення

Зимою споживання в 4 рази вище... шикуєш.
Чомусь не заздрю місячному споживанню в 15 кВт. Холодильник мінімум 20 ...
Ну таке. Подобається то норм.
Але тримати об’єкт нерухомості за умови дефіциту бюджету США в 78% то є неправильно.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:36

  flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
Я не збираюсь продавати, в мене зимою на обігрів ішло 60 квт в місяць, літом зараз 15 квт., ..

круто, а зачем летом отапливать погреб?

холодільнік, мікрохвильовка, бойлєр, ел.плита.

понял! неодимовый магнит.
туплю
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:36

  Natt написав:
  sequence написав: Даже не буду спрашивать за жену и детей - видно, что подобные расходы вы не потянете

Жена и дети - это дополнительный доход (жена зп отдавать будет Флаю на следующую кавалирку, а на детские можно будет полмесяца прожить).
Поставлю на всякий случай смайл :mrgreen: , чтобы это не выглядело, как призыв к действию.

Бувша і діти в мене живить вже давно маючи безумовний базовий дохід.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:37

  flyman написав:Бувша і діти в мене живить вже давно маючи безумовний базовий дохід.

100 у.е. в месяц?
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:38

  sequence написав:
  flyman написав:
  sequence написав: круто, а зачем летом отапливать погреб?

холодільнік, мікрохвильовка, бойлєр, ел.плита.

понял! неодимовый магнит.
туплю

за магнітами до ріспєкта,
просто економія
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:40

  Natt написав:
  flyman написав:Бувша і діти в мене живить вже давно маючи безумовний базовий дохід.

100 у.е. в месяц?

більше
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flyman
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  #<1 ... 4752475347544755
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