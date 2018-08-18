Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Дефіцит бюджету США 78% не розумію Як за таких показників у власності можна залишити цей об’єкт.
Зи. Я теж мак бук і іфон заряджаю на роботі, але все рівно нагорає більше 15 кВт. На місяць...
вмэсто 1000 слов
Зимою споживання в 4 рази вище... шикуєш. Чомусь не заздрю місячному споживанню в 15 кВт. Холодильник мінімум 20 ... Ну таке. Подобається то норм. Але тримати об’єкт нерухомості за умови дефіциту бюджету США в 78% то є неправильно.
sequence написав: Даже не буду спрашивать за жену и детей - видно, что подобные расходы вы не потянете
Жена и дети - это дополнительный доход (жена зп отдавать будет Флаю на следующую кавалирку, а на детские можно будет полмесяца прожить). Поставлю на всякий случай смайл , чтобы это не выглядело, как призыв к действию.
Бувша і діти в мене живить вже давно маючи безумовний базовий дохід.