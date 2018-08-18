Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав: Даже не буду спрашивать за жену и детей - видно, что подобные расходы вы не потянете
Жена и дети - это дополнительный доход (жена зп отдавать будет Флаю на следующую кавалирку, а на детские можно будет полмесяца прожить). Поставлю на всякий случай смайл , чтобы это не выглядело, как призыв к действию.
Бувша і діти в мене живить вже давно маючи безумовний базовий дохід.
airmax78 написав:А почему ты решил, что я купил на пике? Я купил по цене на 50% ниже 2012 года (этап котлован) и 25% ниже 2016 года (этап ввод в эксплуатацию). И это цены за средние этажи. Вид я получил бесплатно.
в 2013ом вы тоже считали, шо совершили выгодную покупку а в 2016ом с апломбом доказывали шо недвиге еще падать и падать и носили титул предводителя обвалишек просто напоминаю
В сегменте из которого я вышел в конце 2015го, медленное сползание цен продолжалось до 2019 года. Советская вторичка - туда же. Не угадал я с супердешевым экономом и модными мопами на стадии недостроя - думал, что все будет валиться синхронно.
100% так зробили рашинські тварі! як в тирі розстріляли!
який мир може бути з цими ...?
Під Горлівкою наш розвідник втрапив, імовірно, у якусь мінну пастку під час чергового виходу. Від вибуху чоловік загинув на місці. Належності та імені загиблого поки не називають, - повідомили у "People's Project". - Вже згодом домовилися про евакуацію тіла: через СЦКК та ОБСЄ терористи запевнили, що гарантують групі евакуації повну безпеку". За даними волонтерів, зведена група з супроводу, медиків та співробітника Спільного центру з контролю та координації, вбраних в спеціальні помітні білі шоломи, рушила до місця події. Однак, щойно дійшла, терористи відкрили шквальний вогонь зі стрілецької зброї.
"Це була організована засідка: били перехресно, з трьох напрямків. Група змушена була відійти, та когось поранило, і медик кинувся йому на допомогу. Терористи вдруге відкрили вогонь, вже з гранатометів та великокаліберних кулеметів, і цілеспрямовано розстріляли медика", - додали волонтери.
У нападі постраждали ще двоє військових: один із них отримав поранення, а інший - бойову травму. Тіло медика та поранений залишилися на місці обстрілу. Через СММ ОБСЄ та СЦКК тривають переговори щодо їхньої евакуації.
change_pm написав:100% так зробили рашинські тварі! як в тирі розстріляли!
який мир може бути з цими ...?
Під Горлівкою наш розвідник втрапив, імовірно, у якусь мінну пастку під час чергового виходу. Від вибуху чоловік загинув на місці. Належності та імені загиблого поки не називають, - повідомили у "People's Project". - Вже згодом домовилися про евакуацію тіла: через СЦКК та ОБСЄ терористи запевнили, що гарантують групі евакуації повну безпеку". За даними волонтерів, зведена група з супроводу, медиків та співробітника Спільного центру з контролю та координації, вбраних в спеціальні помітні білі шоломи, рушила до місця події. Однак, щойно дійшла, терористи відкрили шквальний вогонь зі стрілецької зброї.
"Це була організована засідка: били перехресно, з трьох напрямків. Група змушена була відійти, та когось поранило, і медик кинувся йому на допомогу. Терористи вдруге відкрили вогонь, вже з гранатометів та великокаліберних кулеметів, і цілеспрямовано розстріляли медика", - додали волонтери.
У нападі постраждали ще двоє військових: один із них отримав поранення, а інший - бойову травму. Тіло медика та поранений залишилися на місці обстрілу. Через СММ ОБСЄ та СЦКК тривають переговори щодо їхньої евакуації.
"надо просто перестать стрєлять." Цікаво, зебобікам дійшло ще чи не дійло, чи далі будуть бавитися в "замирення Пу"