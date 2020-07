Додано: Вів 14 лип, 2020 15:04



https://www.rbc.ua/ukr/news/sluge-narod ... q7CJN6r8Zk



так шо там в сша, говорите? Партія "Слуга народу" і її парламентська фракція готові взяти на себе відповідальність за зростання цін і девальвацію гривні. Додаткова емісія гривні неминуче приведе до цих наслідків.так шо там в сша, говорите?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.