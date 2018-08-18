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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4753475447554756>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 136
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:36

  flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
Я не збираюсь продавати, в мене зимою на обігрів ішло 60 квт в місяць, літом зараз 15 квт., ..

круто, а зачем летом отапливать погреб?

холодільнік, мікрохвильовка, бойлєр, ел.плита.

понял! неодимовый магнит.
туплю
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:36

  Natt написав:
  sequence написав: Даже не буду спрашивать за жену и детей - видно, что подобные расходы вы не потянете

Жена и дети - это дополнительный доход (жена зп отдавать будет Флаю на следующую кавалирку, а на детские можно будет полмесяца прожить).
Поставлю на всякий случай смайл :mrgreen: , чтобы это не выглядело, как призыв к действию.

Бувша і діти в мене живить вже давно маючи безумовний базовий дохід.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:37

  flyman написав:Бувша і діти в мене живить вже давно маючи безумовний базовий дохід.

100 у.е. в месяц?
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:38

  sequence написав:
  flyman написав:
  sequence написав: круто, а зачем летом отапливать погреб?

холодільнік, мікрохвильовка, бойлєр, ел.плита.

понял! неодимовый магнит.
туплю

за магнітами до ріспєкта,
просто економія
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:40

  Natt написав:
  flyman написав:Бувша і діти в мене живить вже давно маючи безумовний базовий дохід.

100 у.е. в месяц?

більше
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:46

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:А почему ты решил, что я купил на пике? Я купил по цене на 50% ниже 2012 года (этап котлован) и 25% ниже 2016 года (этап ввод в эксплуатацию). И это цены за средние этажи. Вид я получил бесплатно.


в 2013ом вы тоже считали, шо совершили выгодную покупку
а в 2016ом с апломбом доказывали шо недвиге еще падать и падать и носили титул предводителя обвалишек
просто напоминаю

В сегменте из которого я вышел в конце 2015го, медленное сползание цен продолжалось до 2019 года. Советская вторичка - туда же. Не угадал я с супердешевым экономом и модными мопами на стадии недостроя - думал, что все будет валиться синхронно.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:59

жорсткий офтоп але...

100% так зробили рашинські тварі! як в тирі розстріляли!

який мир може бути з цими ...?
Під Горлівкою наш розвідник втрапив, імовірно, у якусь мінну пастку під час чергового виходу. Від вибуху чоловік загинув на місці. Належності та імені загиблого поки не називають, - повідомили у "People's Project". - Вже згодом домовилися про евакуацію тіла: через СЦКК та ОБСЄ терористи запевнили, що гарантують групі евакуації повну безпеку".
За даними волонтерів, зведена група з супроводу, медиків та співробітника Спільного центру з контролю та координації, вбраних в спеціальні помітні білі шоломи, рушила до місця події. Однак, щойно дійшла, терористи відкрили шквальний вогонь зі стрілецької зброї.

"Це була організована засідка: били перехресно, з трьох напрямків. Група змушена була відійти, та когось поранило, і медик кинувся йому на допомогу. Терористи вдруге відкрили вогонь, вже з гранатометів та великокаліберних кулеметів, і цілеспрямовано розстріляли медика", - додали волонтери.

У нападі постраждали ще двоє військових: один із них отримав поранення, а інший - бойову травму. Тіло медика та поранений залишилися на місці обстрілу. Через СММ ОБСЄ та СЦКК тривають переговори щодо їхньої евакуації.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:04

Партія "Слуга народу" і її парламентська фракція готові взяти на себе відповідальність за зростання цін і девальвацію гривні. Додаткова емісія гривні неминуче приведе до цих наслідків.
https://www.rbc.ua/ukr/news/sluge-narod ... q7CJN6r8Zk

так шо там в сша, говорите?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:28

  change_pm написав:100% так зробили рашинські тварі! як в тирі розстріляли!

який мир може бути з цими ...?
Під Горлівкою наш розвідник втрапив, імовірно, у якусь мінну пастку під час чергового виходу. Від вибуху чоловік загинув на місці. Належності та імені загиблого поки не називають, - повідомили у "People's Project". - Вже згодом домовилися про евакуацію тіла: через СЦКК та ОБСЄ терористи запевнили, що гарантують групі евакуації повну безпеку".
За даними волонтерів, зведена група з супроводу, медиків та співробітника Спільного центру з контролю та координації, вбраних в спеціальні помітні білі шоломи, рушила до місця події. Однак, щойно дійшла, терористи відкрили шквальний вогонь зі стрілецької зброї.

"Це була організована засідка: били перехресно, з трьох напрямків. Група змушена була відійти, та когось поранило, і медик кинувся йому на допомогу. Терористи вдруге відкрили вогонь, вже з гранатометів та великокаліберних кулеметів, і цілеспрямовано розстріляли медика", - додали волонтери.

У нападі постраждали ще двоє військових: один із них отримав поранення, а інший - бойову травму. Тіло медика та поранений залишилися на місці обстрілу. Через СММ ОБСЄ та СЦКК тривають переговори щодо їхньої евакуації.

"надо просто перестать стрєлять."
Цікаво, зебобікам дійшло ще чи не дійло, чи далі будуть бавитися в "замирення Пу"
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:30

  kingkongovets написав:Партія "Слуга народу" і її парламентська фракція готові взяти на себе відповідальність за зростання цін і девальвацію гривні. Додаткова емісія гривні неминуче приведе до цих наслідків.
https://www.rbc.ua/ukr/news/sluge-narod ... q7CJN6r8Zk

так шо там в сша, говорите?

цікаво, на ПА30 зупиняться, чи на якому числі?
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flyman
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