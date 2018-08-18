|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:37
change_pm написав:
які прогнози по подальшій ситуації в аутсорсі?
Долгосрочно, аутсорс будет только расти - компании будут сушится по персоналу и сопутствующим админиздержкам. Плюс с виртуализацией рабочих мест размывается понятие между наймом и субподрядом. Но кратко- и среднесрочно, вследствие снижения деловой активности и сворачивания инвестиций, просядет и аусорс
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6583
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1131 раз.
- Подякували: 2579 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:38
flyman написав:
у 2022 Фонд обіцяли 800К. Може тоді продам за Фонд, якщо курс буде ПА30.
Фонд увеличивать не могут пока не расплатятся с рефинансом выделенным под банкопад.
800К это анрил при теперешней ситуации, разве что доллар улетит под сотню.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3828
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 537 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:56
Ну и что? Надо же как-то зарабатывать деньги? Что в этом плохого?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35307
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 873 раз.
- Подякували: 4144 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18696
|3074291
|
|
|466
|199050
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14331
|
|