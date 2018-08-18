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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4753475447554756

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 136
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:37

  change_pm написав:які прогнози по подальшій ситуації в аутсорсі?


Долгосрочно, аутсорс будет только расти - компании будут сушится по персоналу и сопутствующим админиздержкам. Плюс с виртуализацией рабочих мест размывается понятие между наймом и субподрядом. Но кратко- и среднесрочно, вследствие снижения деловой активности и сворачивания инвестиций, просядет и аусорс
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:38

  flyman написав:у 2022 Фонд обіцяли 800К. Може тоді продам за Фонд, якщо курс буде ПА30.

Фонд увеличивать не могут пока не расплатятся с рефинансом выделенным под банкопад.
800К это анрил при теперешней ситуации, разве что доллар улетит под сотню.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну и что? Надо же как-то зарабатывать деньги? Что в этом плохого?
airmax78
 
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  #<1 ... 4753475447554756
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