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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну и что? Надо же как-то зарабатывать деньги? Что в этом плохого?
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:19
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
нужен зазор для укрепляжа, мож будет 34 а потом откат до 28 чтобы можно было дорого войти в овгз и дешево выйти.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:46
якщо підуть на ПА30, то буде як у 2014, коли "хто купить ПА12 пошкодує".
Дурне діло розігнати інфляцію/курс за півроку, а потім 4 роки стабілізувати та зупинити, до нової кризи, і так знову хотьба по граблям.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 14 лип, 2020 17:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Жду реплики петросянов , которые ЕЩЕ не верят в $ по 50 грн в течении года.
Политика Зе команды и дыра бюджета просто не оставляют шансов крепкой гривне. Плюс клоунша Зе которая агитирует за эмиссию .
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